Independiente Medellín: así quedó la tabla de posiciones del grupo A de Libertadores tras la fecha 1

La fase de grupos de la Copa Libertadores ya comenzó a tomar forma y el grupo A dejó sus primeras conclusiones luego de una jornada inaugural que tuvo emociones en distintos frentes.

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El gran protagonista fue Flamengo, que se impuso 2-0 en condición de visitante frente a Cusco FC, resultado que lo dejó como líder en solitario tras la primera fecha.

En el otro compromiso del grupo, Independiente Medellín igualó 1-1 con Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo parejo que dejó a ambos con un punto.

Así las cosas, la tabla de posiciones muestra a Flamengo con tres unidades, seguido por Estudiantes y Medellín con un punto cada uno, mientras que Cusco cierra sin sumar.

Posiciones grupo A de Copa Libertadores - fecha 1

1. Flamengo, 3

2. Estudiantes, 1

3. Medellín, 1

4. Cusco, 0

Con este panorama, los equipos ya comienzan a enfocarse en la segunda jornada, que será clave para ir perfilando a los candidatos a clasificar a la siguiente ronda del certamen.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que el tercero tendrá una nueva oportunidad al disputar una repesca contra un equipo proveniente de la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Estudiantes recibirá a Cusco, mientras que Flamengo será local ante Medellín, en duelos que pueden empezar a marcar el rumbo definitivo del grupo.

Próxima fecha del grupo A de Libertadores

Martes 14 de abril

Estudiantes vs Cusco

5:00 p. m.

Jueves 16 de abril

Flamengo vs Medellín

7:30 p. m.

Ambos horarios corresponden a Colombia.