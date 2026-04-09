Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Independiente Medellín

Independiente Medellín: así quedó la tabla de posiciones del grupo A de Libertadores tras la fecha 1

El poderoso empató frente a Estudiantes de La Plata en el Atanasio Girardot.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Independiente Medellín: así quedó la tabla de posiciones del grupo A de Libertadores tras la fecha 1
Independiente Medellín - Copa Libertadores // AFP

La fase de grupos de la Copa Libertadores ya comenzó a tomar forma y el grupo A dejó sus primeras conclusiones luego de una jornada inaugural que tuvo emociones en distintos frentes.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F tras el empate de Junior sobre Palmeiras

Lea también

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F tras el empate de Junior sobre Palmeiras

El gran protagonista fue Flamengo, que se impuso 2-0 en condición de visitante frente a Cusco FC, resultado que lo dejó como líder en solitario tras la primera fecha.

En el otro compromiso del grupo, Independiente Medellín igualó 1-1 con Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo parejo que dejó a ambos con un punto.

Así las cosas, la tabla de posiciones muestra a Flamengo con tres unidades, seguido por Estudiantes y Medellín con un punto cada uno, mientras que Cusco cierra sin sumar.

TransMilenio amplía su horario por Santa Fe vs Peñarol, ¿hasta qué hora funcionará?

Lea también

TransMilenio amplía su horario por Santa Fe vs Peñarol, ¿hasta qué hora funcionará?

Posiciones grupo A de Copa Libertadores - fecha 1

1. Flamengo, 3
2. Estudiantes, 1
3. Medellín, 1
4. Cusco, 0

Con este panorama, los equipos ya comienzan a enfocarse en la segunda jornada, que será clave para ir perfilando a los candidatos a clasificar a la siguiente ronda del certamen.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que el tercero tendrá una nueva oportunidad al disputar una repesca contra un equipo proveniente de la Copa Sudamericana.

Próximo partido de Junior en Libertadores: rival, fecha y horario

Lea también

Próximo partido de Junior en Libertadores: rival, fecha y horario

En la próxima fecha, Estudiantes recibirá a Cusco, mientras que Flamengo será local ante Medellín, en duelos que pueden empezar a marcar el rumbo definitivo del grupo.

Próxima fecha del grupo A de Libertadores

Martes 14 de abril
Estudiantes vs Cusco
5:00 p. m.

Jueves 16 de abril
Flamengo vs Medellín
7:30 p. m.

Ambos horarios corresponden a Colombia.

En esta nota

Independiente Medellín Estudiantes de La Plata Flamengo Fútbol Internacional Conmebol

-