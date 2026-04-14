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James Rodríguez

¿Cómo VER EN VIVO Sacramento Republic FC Vs Minnesota? ¿James, titular?

El Minnesota United de James Rodríguez disputa la tercera ronda de la U.S. Open Cup.
Daniel Zabala
James "preocupa" a la Selección Colombia: apenas doce minutos en Minnesota vs Seattle y pobre calificación
James Rodríguez, futbolista colombiano // AFP

El colombiano James David Rodríguez tiene este martes 14 de abril una gran oportunidad de sumar minutos y obtener ritmo de competencia con el Minnesota United.

Después de no ser parte de la convocatoria de Minnesota en el partido contra San Diego, James ha hecho parte de los trabajos bajos las órdenes del director técnico Cameron Knowles.

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James jugaría con Minnesota United en la U.S. Open Cup

Teniendo en cuenta la poca participación debido a algunos problemas físicos y de salud, James Rodríguez tendrá este martes la posibilidad de reaparecer con la camiseta del Minnesota United en el partico contra Sacramento Republic FC por la tercera ronda de la U.S. Open Cup.

Los Loons se medirán con el equipo de USL Championship, segunda división del fútbol de Estados Unidos, a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano.

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Cómo VER EN VIVO Minnesota United Vs Sacramento Republic FC

El partido entre Minnesota United contra Sacramento Republic FC por la tercera ronda de la U.S. Open Cup no tendrá transmisión oficial en Colombia, pero en Estados Unidos se podrá VER EN VIVO por Paramount+ y CBS Sports Golazo.

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James estará disponible

Desde Minnesota se ha informado que James Rodríguez está disponible para the loons, después de superar un cuadro de deshidratación que lo obligó a ser hospitalizado.

El colombiano ha hecho parte de los entrenamientos con normalidad y puede ser considerado por el entrenador Cameron Knowles.

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