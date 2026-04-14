Juagada en el Liverpool vs PSG se celebró a rabiar y video se hizo viral

Al minuto 30 del Liverpool de Inglaterra vs. PSG de Francia por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, se presentó una jugada que se celebró a rabiar y se terminó haciendo viral a través de redes sociales.



El equipo británico, donde jugó el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, estaba atacando en busca del descuento en el marcador global cuando el parcial se mantenía 0 a 0.

2 a 0 en la ida

Es de resaltar que en territorio galo, el equipo francés se llevó la victoria por 2 goles a 0. Por esta razón, ante su gente, la escuadra dirigida por Arne Slot tenía la obligación de remontar la serie para seguir con vida en la Champions League.



El conjunto rojo atacaba y atacaba, hasta que después de tanto insistir se enfrentó a una situación inmejorable para marcar la apertura del marcador y la misma vía para la remontada.

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El ataque rojo

La pelota venía por la banda derecha y le quedó al experimentado jugador egipcio Mohamed Salah. Salah paró la esférica, analizó el panorama y, de manera rápida, lanzó el centro.



Tras un rebote, el balón le quedó, solo para marcar, al defensa central neerlandés Virgil van Dijk. El zaguero tenía todo listo para mandar la bola al fondo de la red, pero lo inesperado sucedió.

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Apareció el brasileño

Marcos Aoás Corrêa, más conocido como Marquinhos, se percató del peligro para su equipo y, como pudo, terminó metiéndose en el camino del rival. La esférica rebotó en el brasileño y se terminó yendo al tiro de esquina.



Marquinhos, como era de esperarse, celebró el rechazo como un gol. Muchos de sus compañeros se acercaron para felicitarlo y salvar la portería del PSG, que tiene como misión defender su título en esta Liga de Campeones.