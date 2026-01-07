Chelsea anunció nuevos cambios: Kendry Páez, principal afectado

Hace unos años, el Chelsea encontró joyas de Ecuador con el fichaje de Moisés Caicedo que le ha dado muchas alegrías a la institución londinense. A la par, se fijaron en Kendry Páez, a quien contrataron con 16 años, y debían esperar a que cumpliera los 18 años para poder sumarse a la pretemporada ‘Blue’ y al primer equipo.

Sin embargo, las cosas con Kendry no iniciaron de la misma forma que otros juveniles del plantel como el caso de Andrey Santos que ya está consolidado en el primer equipo del Chelsea. El brasileño fue prestado al Racing de Estrasburgo, cosa que también ocurrió con el ecuatoriano, pero no tuvo mucha suerte con Liam Rosenior como entrenador.

717 minutos en 20 partidos disputados es lo que cosecha Kendry Páez desde que llegó a Francia. Ahora con la salida de Liam Rosenior que firmó contrato justamente con el Chelsea, el primer afectado será el ex Independiente del Valle que añoraba su regreso al primer equipo de la Premier League, pero todo se ha hecho más incierto.

GARY O’NEIL, TÉCNICO DEL ESTRASBURGO TOMÓ LA PRIMERA DECISIÓN CON KENDRY PÁEZ

Con la salida del entrenador inglés, apostaron por Gary O’Neil que tendrá que tomar las riendas de un Racing de Estrasburgo que sueña con meterse en las primeras posiciones de la Ligue 1 y que siguen apostando todo a nivel internacional por la clasificación a octavos de final de la Conference League.

La llegada del nuevo director técnico ya empieza a impactar fuertemente en el futuro de Kendry Páez. Gary O’Neil no tendría en cuenta al jugador ecuatoriano en medio de meses claves para meterse dentro de la lista de 26 futbolistas que representarán a la ‘Tri’ en el Mundial de 2026.

Ante el interés de cortar la cesión, debería volver al Chelsea junto con Liam Rosenior, su anterior entrenador. No obstante, los ‘Blues’ tampoco tendrían en cuenta al futbolista de 18 años y pensarían en un nuevo préstamo a la espera de definir a qué equipo.

Se habla de un mar de posibilidades en Inglaterra, pero Kendry Páez tendrá que ganarse su puesto y seguir compitiendo para que el Chelsea vuelva a pedirlo para consolidarse en el primer equipo. Entre las opciones, se habla de la Championship, segunda división inglesa.

La relación de Kendry Páez con Liam Rosenior no fue la mejor. El entrenador inglés expuso al volante con críticas que ahora impactan en un posible regreso del ex Independiente del Valle a Chelsea en donde acaban de confirmar a Rosenior. Kendry tiene contrato en el equipo londinense hasta 2033.

Seguramente en los próximos días se conocerá a qué equipo será prestado nuevamente Kendry Páez. La Championship entra en escena, mientras que ni el cambio de entrenador en Racing de Estrasburgo le pudo dar la mano al volante para ganarse un lugar en el equipo titular.