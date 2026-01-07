Carlos Darwin halagó a Falcao ante su posible llegada a Millonarios

Millonarios se prepara para iniciar su pretemporada en la que enfrentará dos muy buenos partidos frente a River Plate y Boca Juniors, los dos más grandes de Argentina serán los rivales del embajador que desde ya piensa en hacer un gran año y dejar en el olvido el 2025.
Uno de los refuerzos se tomó el tiempo de hablar con la prensa desde el Aeropuerto el Dorado y dejó sus primeras sensaciones con el equipo, lo que se viene para este año y claramente habló sobre el posible regreso de Falcao.
Carlos Darwin listo para arrancar en Millos
El científico del gol, Carlos Darwin Quintero fue el primer refuerzo confirmado del equipo embajador para el 2026 y despertó en la hinchada una gran ilusión ya que es un jugador que se venía buscando hace ya un tiempo.
Cuando le preguntaron por su llegada a Millonarios no dudó en mostrar su felicidad pero también su compromiso, "Dios siempre tiene el tiempo adecuado para todo, contento de llegar a Millonarios por su grandeza, por lo que mueve, ahora toca responder dentro de la cancha" contestó.
Además agregó que el ambiente en el equipo es muy bueno y el proceso de adaptación ha sido muy sencillo "La verdad muy buenas, contento por adaptarme a la ciudad, a la altura, contento por el recibimiento de los compañeros y del cuerpo técnico, la adaptación ha sido mejor de lo que esperaba, vamos por buen camino".
El tema del momento: Radamel Falcao García
Claramente no podía faltar una pregunta sobre el tigre, que cada minuto toma más fuerza su regreso al equipo embajador, pues Carlos Darwin respondió con mucha solvencia y sin dar pistas de lo que se viene:
"No tengo idea, todos conocemos la capacidad del tigre, se la clase de persona que es, compartí con el en la selección y creo que nos vendría muy bien."
Sobre los amistosos se mostró motivado y piensa que será un gran punto de arranque para corregir y saber donde está realmente el equipo:
"Contento motivado, son dos equipos de jerarquía, entusiasma enfrentarlos, va a ser un buen punto, buenos rivales para saber donde estamos y saber que ajustes tenemos que hacer para el inicio de liga. "
Ahora Millonarios viaja a Uruguay a enfrentar a River Plate para después ir a la Bombonera y jugar su otro amistoso contra Boca Juniors en la Copa Miguel Ángel Russo, un partido que será en memoria del histórico entrenador de ambos equipos.