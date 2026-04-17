Rivales, días y horarios de los clubes colombianos en la tercera fecha de Libertadores y Sudamericana

Los equipos colombianos se alistan para afrontar la tercera fecha de los torneos Conmebol, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, en una jornada en la que es necesario sacar buenos resultados para seguir con aspiraciones de avanzar la próxima fase.

El panorama es dispar para los representantes del país, pues América de Cali es el único que, por ahora, avanza de forma directa a la siguiente fase al liderar el grupo A de la Sudamericana. En contraste, Millonarios suma tres puntos y es tercero en su zona, resultado que lo deja parcialmente eliminado.

En Copa Libertadores, Deportes Tolima e Independiente Medellín ocupan la tercera casilla de sus respectivos grupos con un punto, lo que actualmente les daría paso al playoff de octavos de final de Sudamericana. Por su parte, Independiente Santa Fe y Junior son cuartos y están, de momento, fuera de competencia.

La programación para los clubes colombianos iniciará el martes 28 de abril con el duelo entre Millonarios y São Paulo FC por Sudamericana. Ese mismo día, Junior jugará ante Sporting Cristal, mientras Tolima será local frente a Coquimbo Unido, ambos por Libertadores.

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La acción continuará el miércoles 29 de abril, cuando Santa Fe visite a Platense en Buenos Aires, en un compromiso clave para sus aspiraciones de mantenerse con vida en el torneo.

El jueves 30 de abril se cerrará la participación colombiana con dos encuentros: América visitará a Tigre en Buenos Aires por Sudamericana, mientras Medellín recibirá a Cusco por Libertadores.

Partidos de los equipos colombianos en la tercera fecha de torneos Conmebol

Martes 28 de abril

Millonarios vs Sao Paulo

7:30 p. m.

Bogotá - Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs Junior

9:00 p. m.

Lima - Copa Libertadores

Tolima vs Coquimbo Unido

9:00 p. m.

Ibagué - Copa Libertadores

Miércoles 29 de abril

Platense vs Santa Fe

5:00 p. m.

Buenos Aires - Copa Libertadores

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Jueves 30 de abril

Tigre vs América

7:00 p. m.

Buenos Aires - Copa Sudamericana

Medellín vs Cusco

9:00 p. m.

Medellín - Copa Libertadores

Así, la tercera jornada aparece como determinante para los clubes colombianos, que buscarán mejorar su posición en la tabla o sostenerse en zona de clasificación en medio de un calendario exigente a nivel continental.