Chelsea se ilusiona con un colombiano y compite con otro club inglés para ficharlo

Aunque el mediocampo del Chelsea es de primer nivel con jugadores como Moisés Caicedo y con Enzo Fernández, el club ha dejado grandes dudas con la cara presentada en las últimas fechas. De estar en puestos de copas internacionales, ahora han cedido unidades que los han dejado novenos en la presente edición de la Premier League.

Lea también Reunión clave definirá el futuro de importante técnico tras ser eliminado en la Liga Betplay

Moisés Caicedo renovó su contrato hasta 2033, y, pese a los grandes jugadores que componen esa medular, al Chelsea le llegan muy fácil pasando el mediocampo y acercándose a la zaga defensiva con muchos argumentos. Nottingham Forest le generó dolores de cabeza al cuadro londinense.

Sin duda alguna, en el mercado de fichajes tendrán que reforzarse de gran manera para poder mejorar los resultados. Además, necesitarán confirmar un nuevo entrenador tras la salida de Liam Rosenior. En la órbita tienen a Jhon Solís como una de las prioridades en el libro de pases para la siguiente temporada.

JHON SOLÍS ESTÁ EN LA MIRA DE DOS EQUIPOS DE INGLATERRA

Infortunadamente, Jhon Solís no contó con la regularidad deseada en el Girona después de grandes sensaciones que dejó en el Atlético Nacional. Perdió chances grandes en la titular y salió en busca de nuevos aires firmando en calidad de cedido con el Birmingham City de la Championship.

El Birmingham ya no tiene chances de sellar el ascenso para disputar la Premier League en la siguiente temporada, pero ha logrado buenos resultados junto con Jhon Elmer Solís, titular en la medular del cuadro británico. Solís tiene contrato hasta final de temporada, pero el club de la Championship quiere quedarse con él.

Lea también James ya tiene fecha para unirse a la Selección Colombia para el Mundial

A raíz de ese buen nivel que está demostrando con 18 partidos disputados en la temporada, 14 de ellos como titular, Chelsea también tiene a Jhon Solís como un objetivo.

Entre las conversaciones del Birmingham y el Girona, también está el Chelsea que quiere quedarse con el pase de Jhon Solís y, según medios ingleses, también ya estarían hablando con el equipo español que es dueño del pase del colombiano. Habrá una pelea entre los dos clubes, pero todo parece indicar que el de la Championship está más cerca de quedarse con sus servicios.

LA NEGOCIACIÓN DEL BIRMINGHAM CON GIRONA

Girona ya está recibiendo ofertas para salir de Jhon Solís. Justamente, el Chelsea y Birmingham ya habrían hablado con los catalanes, pero parece ser el Birmingham el que se quedará con el mediocampista surgido en Atlético Nacional. Sus destacadas participaciones hablan bastante en Europa.

Birmingham tendría ocho millones de euros para convencer al Girona para asegurarlo en la próxima temporada, además que el volante de Atlético Nacional también tiene una opción de compra obligatoria por objetivos que ya habrían cumplido por la cantidad de partidos que ha disputado el colombiano.

Chelsea habría iniciado contactos con el Girona, pero nadie le asegura al colombiano tener la continuidad deseada en el equipo londinense por ese mediocampo de grandes jugadores que ya tienen como Moisés Caicedo o Enzo Fernández.

JHON SOLÍS, ¿SUEÑA CON SELECCIÓN COLOMBIA?

Este buen nivel que está dejando Jhon Solís en la actual temporada con el Birmingham podría ser definitivo, no solo para un cambio de aires a primera división o a un equipo más grande, sino que le podría abrir una oportunidad en esa lista de 26 jugadores en la convocatoria del Mundial.

Lea también Fecha confirmada de la concentración de Colombia para el Mundial

Y es que, no es tan descabellado, pues, el volante que pertenece al Girona ya ha sido convocado una que otra vez al combinado nacional. No ha sido del proceso reciente, pero sus números podrían dejarlo dentro de la lista oficial, especialmente porque Lorenzo ha tenido en cuenta a jugadores de segunda división como Gustavo Puerta del Racing de Santander.

El hecho de estar sonando en clubes como el Chelsea y su buen nivel en la competencia permite que pueda estar en la órbita de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo, o bien para la siguiente generación de la Selección Colombia.