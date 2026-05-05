Fecha confirmada de la concentración de Colombia para el Mundial

Oficialmente faltan menos de 40 días para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial en la que la Selección Colombia es uno de los equipos a seguir a lo largo de la competencia, no solo por la larga ausencia que tuvo en una cita mundialista, sino por los jugadores que formarán parte de ella y que están brillando a nivel de clubes.

Sin duda alguna ya todo el mundo quiere ver a Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez jugando el Mundial con la camiseta de la 'tricolor', pero también hay que conocer formalmente la lista de los futbolistas que formarán parte del proceso de Néstor Lorenzo, los cuales se podrán ir viendo a partir del 15 de mayo.

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La concentración de Colombia hacia el Mundial iniciará el 15 de mayo

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol a puertas de la nueva cita orbital que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos a partir del 11 de junio, ya que en los partidos preparatorios no tuvo una buena presentación, pero Néstor Lorenzo ha venido trabajando con un enfoque diferente.

El equipo comandado por el estratega argentino iniciará su camino frente a Uzbekistán, se enfrentará a RD Congo y cerrará con Portugal su fase de grupos, una instancia complicada para el conjunto 'tricolor' y por lo cual deben llegar bien preparados a asumirlo.

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Es por ello que ya se tienen preparados otros dos encuentros amistosos contra Costa Rica y Jordania, pero también se dio a conocer la fecha en la que se empezarían a concentrar todos los jugadores bajo el mando de Lorenzo.

Según se reveló desde Estados Unidos por parte del director deportivo de Minnesota United, la Selección Colombia estaría planeando iniciar su concentración y entrenamientos a partir del 15 de mayo, fecha en la que justamente se podrían llegar a quedar sin James Rodríguez en la MLS.

Próximo partido de Colombia antes del Mundial

El siguiente reto de Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.

Fixture de Colombia en el Mundial 2026

Su debut será el 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán en Ciudad de México (9:00 p. m. hora Colombia); luego jugará el 23 de junio ante el ganador del repechaje (Jamaica, Congo o Nueva Caledonia) en Guadalajara, también a las 9:00 p. m.; y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en Miami, a las 6:30 p. m. (hora Colombia).