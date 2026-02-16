‘Chicho’ Serna contó detalles de la frustrada negociación de Boca con Marino

Una de las novelas en el actual mercado de fichajes en el fútbol internacional fue lo acontecido con Boca Juniors, Atlético Nacional y Marino Hinestroza, el cual dejó el frustrado fichaje del atacante al cuadro argentino, lo que generó todo tipo de comentarios en Colombia y Argentina.

Ante los rumores y el fichaje caído de Marino Hinestroza a Boca Juniors, ‘Chicho’ Serna, referente de Boca Juniors y Atlético Nacional, contó detalles de lo que fue la negociación, dejando claro que no tiene conocimiento, pero interpretó lo que pudo haber sucedido entre clubes.

Chicho Serna habló de la negociación de Marino Hinestroza

En entrevista con Red+ Noticias, el exjugador de la Selección Colombia dejó claro que la negociación de Boca Juniors, Atlético Nacional y Marino Hinestroza es algo que puede pasar en el fútbol, pues los negocios en el fútbol pueden cambiar en cualquier momento, teniendo en cuenta los detalles que pueden afectar los contratos.

“Sé muchas situaciones en las que, desafortunadamente, se insistió para el mercado colombiano, pero no se llegó a ningún acuerdo y a veces se alargan las negociaciones o aparecen variables, dificultades y eso lleva a que no se pueda finalizar de la mejor manera”, afirmó el exjugador colombiano.

Además, dejó claro que el club que ofrezca la mejor oferta es el que tiene ventaja para quedarse con el jugador, por lo que Boca Juniors no pudo ganarle la puja a Vasco Da Gama, que fue el equipo que se quedó con el jugador de la selección Colombia.

“Se fue a otro fútbol, yo no conozco la situación, pero al final hubo una mejor propuesta y voy a decir algo que puede sonar duro: yo no sé si Nacional tenía la intención de venderle a Marino a Boca Juniors”, aseguró el exjugador de la Selección Colombia.

Boca Juniors no pudo contratar a jugador colombiano

Por último, el antioqueño aseguró que la dirigencia de Boca Juniors ha intentado contratar a tres jugadores colombianos para este mercado de fichajes. Sin embargo, ninguna se ha podido concretar, lo que ha generado todo tipo de comentarios para Riquelme y la dirigencia del equipo Xeneize.

“No defiendo a Riquelme porque seguro se tardaron en tomar la decisión, que suele pasar, pero desafortunadamente tres delanteros colombianos se han intentado y no se ha podido conseguir a ninguno”, finalizó.