Chile vs Colombia EN VIVO, 6 de febrero: hora y canal Sudamericano Sub-20

Nueva fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 con un vibrante partido que probará a la Selección Colombia debutando frente a su similar de Chile. El seleccionado dirigido por Carlos Paniagua descansó en la primera jornada.

Colombia llega a esta instancia con un descanso al no jugar inicialmente. El seleccionado cafetero tendrá que sumar sus primeros puntos, dado que, en el Grupo A, ya ganaron Paraguay con una goleada frente a Chile y Venezuela, que superó a Uruguay con un 0-2.

Sin haber jugado en el torneo, Colombia está en la tercera casilla del Grupo A, puesto que le permitirá sellar la clasificación a las fases finales en caso de que termine en este momento la instancia de grupos. En esta jornada descansará Venezuela que lidera junto con Paraguay, por lo cual, la victoria sería esencial para meterse en las primeras posiciones.

Por su parte, la selección de Chile la tiene más difícil, después de iniciar el recorrido en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay con una durísima derrota en manos de las anfitrionas.

En simultáneo del partido entre Chile vs Colombia, Paraguay se verá las caras con Uruguay en un vibrante encuentro que podría dejar a las ‘Albirrojas’, prácticamente clasificadas para el hexagonal final.

Vale la pena acotar que, clasificarán las primeras tres de cada grupo, y, a partir de ahí se jugarán un hexagonal final. Las cuatro primeras selecciones en esa tabla de posiciones sellarán la clasificación para el Mundial de Polonia en septiembre.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE CHILE VS COLOMBIA POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 ESTE VIERNES 6 DE FEBRERO

El partido entre Chile y Colombia que se llevará a cabo este viernes 6 de febrero en Paraguay iniciará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Canal RCN y por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE CHILE VS COLOMBIA

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.