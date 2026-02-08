Chile vs Uruguay EN VIVO, 8 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

Nueva fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 que marca la intensidad con la que se juega, dado que solo hay un día de descanso entre los partidos. Chile y Uruguay se ven las caras y estarán pendientes de lo que pase a la misma hora en el enfrentamiento de Venezuela contra Colombia.

Por el lado de Chile, la ‘Roja’ no ha podido encontrar la comodidad en el torneo después de una dura derrota en manos de la selección de Paraguay por 4-0 y una igualdad sin goles contra su similar de Colombia. Apenas suma una unidad, pero el tema de la diferencia de gol podría complicar las aspiraciones de las australes.

Uruguay arrancó el torneo con una derrota frente a Venezuela que pegó fuertemente para las aspiraciones de la ‘Celeste’ que necesita conseguir sí o sí unidades para poder sellar la clasificación para la siguiente ronda. Las charrúas igualaron sin goles en la segunda salida frente a las anfitrionas, Paraguay.

Este partido, sumado al de Venezuela contra Colombia que se jugará a la misma hora será esencial para las ganadoras, dado que Paraguay descansará en esta jornada. Si las venezolanas suman de a tres, tomarán el liderato en soledad con seis unidades.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE CHILE VS URUGUAY POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 ESTE DOMINGO 8 DE FEBRERO

El partido entre la selección de Chile y Uruguay que se desarrollará en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, Paraguay iniciará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia, a las 6 de la tarde en horario de Chile, Paraguay y Uruguay. El juego se podrá ver por la app del Canal RCN y por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO CHILE VS URUGUAY

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.