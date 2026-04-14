Chino Sandoval reapareció tras sanción y fue claro con su situación en Tolima

Deportes Tolima vuelve a ser noticia para el fútbol colombiano, ya que no ha logrado concretar su clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay al caer contra Pasto en el marco de la fecha 16 y porque volverá a sumar minutos a nivel internacional en la Copa Libertadores.

Sin embargo, hay alguien más que se roba todas las miradas en el conjunto 'vinotinto y oro' el delantero, Luis 'Chino' Sandoval, quien regresó a una convocatoria de Lucas González tras su ausencia en la Liga Betplay por sanción y ahora llega con la obligación de reivindicarse en el duelo contra Nacional de Uruguay.

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Chino Sandoval dejó emotivo mensaje para el partido en Copa Libertadores

El equipo que comanda Lucas González sigue dando de que hablar en el mundo del fútbol al prepararse para disputar uno de los partidos más complicados de la temporada.

Nacional de Uruguay será el rival que le podría llegar a complicar las cosas a Deportes Tolima en la Copa Libertadores, ya que lo recibirá en el mítico Estadio Gran Parque Central para sumir el duelo de la segunda fecha.

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Tolima no llega con un buen presente deportivo tras haber dejado escapar la clasificación de la Liga Betplay contra Pasto al caer por la mínima diferencia y por el empate sin goles contra Universitario. Aún así, el Chino Sandoval tomó la vocería y habló claro sobre el objetivo y plan que tiene el equipo para este certamen.

"Es un juego muy importante y nosotros estamos convenidos de que podemos sacar los tres puntos. Lo importante es que el equipo esta comprometido con el torneo y queremos seguir avanzando. Lo importante también es que los otros equipos empataron y ahora nos falta ir a Uruguay y sacar un buen resultado allá".

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¿Cuándo será el partido entre Tolima vs Nacional en Copa Libertadores?

El duelo entre el conjunto 'pijao' contra los uruguayos se llevará a cabo el martes 14 de abril, en el Estadio Gran Parque Central, sobre las 17:00 hora Colombia.

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¿Chino Sandoval ya cumplió con la sanción que tenía en Liga Betplay?

El delantero de 26 años recibió su quinta tarjeta amarilla en el campeonato de apertura 2026 en el duelo pendiente de la fecha 10 contra Independiente Santa Fe.

Con esta nueva amonestación que se dio el sábado 4 de abril, Tolima pierde un jugador importante para un difícil compromiso como lo será su visita ante Deportivo Pasto, el cual ya pasó el viernes 10 de abril.