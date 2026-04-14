Nacional tendría lista otra salida de una de sus figuras a la Selección Colombia

Atlético Nacional ha tenido una temporada 2026 llena de bastantes irregularidades deportivas que se ven evidenciadas en la eliminación de la Copa Sudamericana y algunas derrotas a lo largo de la primera fase de la Liga Betplay.

Sin embargo, quien mantiene un ritmo constante y eficiente futbolísticamente es Juan Manuel Rengifo, el mediocampista de 21 años que ha dado de que hablar por su visión, velocidad y goles, hasta el punto en el que ya se le estaría vinculando con la Selección Colombia y a lo cual respondió de la siguiente manera.

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Rengifo envió un mensaje a Lorenzo para la Selección Colombia

El 'verde paisa' fue el primer equipo clasificado a la siguiente instancia de la Liga Betplay a falta de cinco jornadas y ello no se habría podido lograr claramente sin la presencia de un jugador como Juan Manuel Rengifo, quien se convirtió en una de las piezas inamovibles de Diego Arias al momento de conformar sus nóminas.

La 'joya' de 21 años fue confirmado como jugador de Atlético Nacional en el semestre de clausura de la temporada 2025, siendo esta su primera experiencia como profesional y aprovechándola al máximo, hasta el punto en el que se convierte en titular, uno de los favoritos de la hinchada y posible alternativa para el equipo que dirige Néstor Lorenzo.

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Rengifo volvió a salir como una de las figuras del cuadro 'verdolaga' en el clásico ante Independiente Medellín, en donde además se reportó con un golazo sobre el minuto 10 que aportaría para la victoria. Este partido fue determinante para que también se comenzara a hablar sobre su participación en la 'tricolor', a lo cual respondió de manera muy segura y emocionado.

"Obviamente sería un honor, un privilegio y un sueño poder portar la camiseta de la selección, ¿quién no quiere vestirla?, pero como digo siempre, esperamos las cosas de Dios, cuando sea el momento indicado, cuando él o quiera siempre va a ser bienvenido".

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¿Cómo le ha ido a Rengifo con Nacional?

El paisa de 21 años se convirtió en uno de los jugadores más importantes en el club desde que arribó a finales de 2025, habiendo sido este su primer club como futbolista profesional y en donde ya ha tenido la oportunidad de jugar 38 partidos, más de 2.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con 10 tantos y ocho asistencias.

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Próximo partido de Rengifo con Nacional

El siguiente duelo de Atlético Nacional será en condición de local contra Atlético Bucaramanga, el lunes 20 de abril, por el marco de la fecha 17, una ocasión ideal para realizarle un homenaje a René Higuita, una de sus principales figuras, tras este complicado por el que está pasando.