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Copa Sudamericana

Clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana y cruces en los playoff

El remate de la fase de grupos del torneo estuvo reñido de inicio a fin.
Carlos Cañas
Santa Fe y Dim.
Santa Fe y Dim. // @SantaFe/@DIM_Oficial

Este jueves 28 de mayo se terminaron de jugar los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo después de la Libertadores.

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Los clasificados a octavos

Estos fueron los clubes clasificados a los octavos de final: Botafogo de Brasil, River Plate de Argentina, MVD. City Torque de Uruguay, Olimpia de Paraguay, Sao Paulo de Brasil, Macará de Ecuador, Atlético de Mineiro de Brasil, Recoleta de Paraguay.

Estos equipos avanzaron al repechaje procedentes de la segunda casilla de cada grupo de Sudamericana: Tigre de Argentina, Cienciano de Perú, O’Higgins de Chile, Santos de Brasil, Caracas de Venezuela, Gremio de Brasil, Vasco da Gama de Brasil, Bragantino de Brasil.

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Los que llegan de Libertadores

Estos clubes pasaron al repechaje procedentes de la Copa Libertadores: Bolívar de Bolivia, Sporting de Cristal de Perú, Independiente Medellín de Colombia, Boca Juniors de Argentina, Nacional de Uruguay, Independiente Santa Fe de Colombia, Lanús de Argentina, Universidad Central de Venezuela.

Así quedaron los cruces del repechaje

Grêmio vs. Bolívar.

Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal.

Vasco vs. Ind. Medellín.

O'Higgins vs. Boca Juniors.

Tigre vs. Nacional.

Caracas vs. Santa Fe.

Cienciano vs Lanús.

Santos vs Univ. Central.

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Como se puede notar, Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe de Bogotá jugarán el repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana. Los dos clubes vienen de la Copa Libertadores de América.

América de Cali tuvo en sus manos la clasificación a los octavos de final del torneo, pero no pudo vencer en el estadio Olímpico Pascual Guerrero a Macará de Ecuador. Fue un rotundo fracaso.

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