América de Cali y Club Deportivo Macará se jugaron la vida en la última fecha del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana. Ambos equipos llegaron al compromiso sin margen de error y conscientes de que cualquier descuido podía costarles la eliminación.



El encuentro se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que nuevamente mostró varios espacios vacíos en sus tribunas. A pesar de la importancia del compromiso, la hinchada escarlata no acompañó masivamente al cuadro colombiano.

América tenía que ganar

El conjunto vallecaucano tenía la obligación de quedarse con los tres puntos para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dependía únicamente de su resultado y eso, al menos en la previa, le daba cierta tranquilidad al equipo caleño.



Por el lado del elenco ecuatoriano, la misión también era compleja, aunque un empate le alcanzaba para avanzar a la siguiente ronda. Con mucha intensidad y dejando todo en cada pelota dividida, ambos clubes salieron al terreno de juego decididos a luchar hasta el final.

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Primer tiempo igualado

Durante la primera mitad predominó la disputa en la mitad de la cancha y las pocas opciones claras de gol. América intentó tomar la iniciativa y generar peligro, mientras Macará apostaba por esperar y atacar rápidamente de contragolpe. Sin embargo, la falta de contundencia marcó el trámite y el descanso llegó con empate sin goles.



La etapa complementaria estuvo mucho mejor que la inicial. Tanto América de Cali como Macará de Ecuador tuvieron grandes oportunidades de gol, pero tampoco tuvieron puntería. Por esto, el duelo acabó 0 a 0.

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Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana

1. Macará 10 puntos

2. Tigre 9

3. América 9

4. Alianza Atlético 2