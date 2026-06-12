Club de Inglaterra compró jugador de Selección Colombia por millonaria cifra

Los jugadores colombianos se empiezan a robar el protagonismo en el mercado de fichajes del fútbol europeo sin siquiera haber comenzado el Mundial 2026, el cual también es una gran ventana para darse a conocer y tener la oportunidad de llegar las grandes ligas.

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En Inglaterra es justamente donde se ve uno de los primeros movimientos, esperando que después del certamen mundialista lleguen más, haciendo válida la opción de compra que tenía Birmingham por mediocampista con paso por la Selección Colombia, Jhon Solís, quien había llegado condición de préstamo desde Girona.

Jhon Solís es nuevo jugador de Birmingham en Inglaterra

La novela con el futuro de Jhon Solís llegó a su fin y se definió que el mediocampista colombiano de 21 años seguirá su carrera en el fútbol inglés después de que el Birmingham City decidiera ejecutar la opción de compra que tenía acordada con el Girona, en una operación cercana a los ocho millones de dólares.

De esta manera, el jugador deja definitivamente el club español y continuará su proceso de crecimiento en una de las ligas más exigentes de Europa jugando con las camiseta de Birmingham, ya que desde su llegada al equipo inglés en el mercado de invierno de 2026, Solís logró ganarse rápidamente un espacio dentro de la titular gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación y versatilidad en el mediocampo.

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Con su futuro asegurado en Inglaterra, el volante afrontará un nuevo desafío en una competición donde ha demostrado sentirse cómodo e incluso llegar a llamar la atención del estratega argentino, Néstor Lorenzo, para formar parte de las futuras convocatorias de la 'tricolor'.

La confianza depositada por el Birmingham confirma que Solís sigue siendo una de las promesas más interesantes del fútbol colombiano y que su carrera aún tiene un amplio margen de crecimiento.

¿Hasta cuándo firmó contrato Jhon Solís para jugar en Inglaterra?

El mediocampista formado en Atlético Nacional dio otro salto enorme en su carrera a pesar de su corta edad y consiguió firmar un contrato ambicioso con Birmingham hasta la temporada de 2030, asegurando un futuro prometedor y minutos dentro del terreno de juego que le permitan seguirse dando a conocer.

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¿Cómo le fue a Jhon Solís en su primera temporada en Inglaterra?

El colombiano disputó 17 partidos en la Championship, más de 1.000 minutos dentro del campo de juego, durante su préstamo y marcó un gol, cifras que terminaron siendo suficientes para que el club inglés apostara por su continuidad.