Colombia tendría lista la clasificación al Mundial vs Uruguay: así va el historial

Esta primera versión de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, la Selección Colombia y Uruguay tienen realidades sumamente distintas en este camino. A falta de solo dos fechas para el final, las colombianas se juegan todo para sellar la clasificación para el Mundial del 2027 en Brasil, y las charrúas, por su parte, tienen mínimas chances de meterse entre la tercera y cuarta casilla de repechaje.

Para ello, Uruguay tendrá que ganar los dos partidos ante Colombia de visitante y Venezuela de local. Necesitarán varias cosas como el empate de Chile y Ecuador, que las ecuatorianas no ganen en el último partido y que Paraguay ni Perú ganen para llegar a once unidades y llegar a las primeras cuatro casillas.

Sin embargo, la cosa es que Uruguay no la tiene para nada fácil con la Selección Colombia. El historial completo favorece para las cafeteras y esto sería determinante para sellar la clasificación ‘Tricolor’ y la eliminación de las uruguayas que buscan jugar su primera Copa del Mundo.

ASÍ VA EL HISTORIAL ENTRE COLOMBIA VS URUGUA

Para este Mundial de Brasil 2027 que será la primera edición de una cita orbital femenina en Sudamérica, también hay un hecho histórico. La ruta de las clasificadas cambió y ahora será a través de la Liga de Naciones de la Conmebol con una especia de Eliminatorias que se ajustan en las ventanas de Fecha FIFA.

La Copa América pasa a un segundo plano con esa necesidad de sellar la clasificación a un Mundial. Este duelo puede ser determinante para Colombia en busca de conseguir el boleto para la cita orbital del 2027 en Brasil que será la primera edición en Sudamérica.

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Uruguay necesita milagros para clasificar al repechaje internacional, pero el historial no las favorece. En todas las competencias se han visto las caras en siete oportunidades con un saldo de siete triunfos para la Selección Colombia y con una diferencia de goles de mucha ventaja.

Goleadas en su mayoría y dos recientes marcadores parejos por la mínima diferencia a favor de Colombia. Uruguay solo ha marcado dos goles en este historial tras siete partidos disputados. Así las cosas, este es el historial completo entre colombianas y uruguayas:

12 de noviembre de 2006

Uruguay 0-1 Colombia | Campeonato Sudamericano Femenino de 2006 | Mar del Plata, Argentina

13 de noviembre de 2010

Colombia 8-0 Uruguay | Campeonato Sudamericano Femenino de 2010 | Cuenca, Ecuador

10 de marzo de 2014

Uruguay 0-2 Colombia | Juegos Sudamericanos 2014 | Santiago de Chile, Chile

13 de septiembre de 2014

Colombia 4-0 Uruguay | Copa América Femenina 2014 | Ambato, Ecuador

4 de abril de 2018

Colombia 7-0 Uruguay | Copa América Femenina 2018 | La Serena, Chile

28 de noviembre de 2021

Colombia 3-2 Uruguay | Amistoso | Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia

30 de noviembre de 2021

Colombia 1-0 Uruguay | Amistoso | Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia

En la diferencia de gol, Colombia cuenta con +24 producto de 26 anotaciones marcadas y dos tantos recibidos. La superioridad de Colombia es avasallante y esto podría ser determinante para clasificar.

Cada partido tiene lo suyo y si Uruguay ganan podría estar con ilusiones todavía de apostarle al repechaje internacional. Las charrúas necesitan acabar con la mala historia de las siete derrotas y sumar un triunfo en este partido crucial para las realidades de ambas selecciones.

LO QUE NECESITA COLOMBIA EN LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL

En la última fecha, Colombia tuvo la oportunidad de tomar el liderato en soledad y sellar de una buena vez la clasificación directa para el Mundial de Brasil en 2027. Las colombianas se midieron con Argentina en Buenos Aires que también perseguía el mismo objetivo.

Argentina y Colombia empataron sin goles en Buenos Aires y esto permite que ambas selecciones estén en la parte alta de la tabla de posiciones con 14 unidades. Venezuela tiene 11 y Chile 10, pero la cosa es que, tanto venezolanas como chilenas tendrán que descansar en las siguientes jornadas.

A Colombia le queda enfrentar a Uruguay en condición de local en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y cerrarán la participación en la primera Liga de Naciones en condición de visitante contra Paraguay en Asunción. El solo hecho de conseguir un punto en estas dos jornadas definitivas confirmará la clasificación mundialista.

En ese orden de ideas, a Colombia le sirve sacar un punto ante Uruguay para sellar la clasificación. En caso de perder, todavía le quedaría la oportunidad sacando una igualdad en el último partido frente a Paraguay. Bajo ese panorama, sumar una unidad o una sola victoria será esencial para estar en Brasil 2027.