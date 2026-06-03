Equipo de la Liga BetPlay anunció la salida de 7 jugadores para el segundo semestre

Jaguares de Córdoba no tuvo un buen desempeño en el primer semestre de 2026 al terminar la Liga BetPlay en la posición 16 con solo 18 puntos, muy lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

Por otro lado, el equipo cordobés tampoco pudo mejorar en la Copa BetPlay, ya que quedó eliminado temprano en el certamen en la ronda de grupos al sumar solo una victoria, un empate y dos derrotas.

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Jaguares anunció la salida de 7 jugadores

Al terminar la competencia oficial y comenzar el periodo de vacaciones, Jaguares de Córdoba anunció que ocho jugadores no continuarán en el plantel que tendrá a su cargo Hubert Bodhert para el segundo semestre.

Se trata de Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios y Kahiser Lenis.

De esta manera, el equipo de Córdoba prepara una renovación en su nómina, por lo que el cuerpo técnico y los directivos del club emprendieron la búsqueda de refuerzos.

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Jaguares tratará de salvar la categoría

Teniendo en cuenta el pobre desempeño en el primer semestre de 2026, Jaguares afrontará la competencia de la segunda mitad del año con el objetivo de ser protagonista en la Liga BetPlay para alejarse de los puertos de descenso.

Los dirigidos por Hubert Bodhert finalizaron en la posición 18 en la tabla del descenso con un promedio de 0.94.

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Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo estarían perdiendo la categoría al contar con 0.88 y 0.84 de promedio, respectivamente.

posición 18 con promedio de 0.94. Boyacá Chicí es 19 con 0.88 y Cúcuta es 20 con 0.84