La selección de Inglaterra se enfrentó con México en un duelo emocionante por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Cinco goles se marcaron.



“La selección de México y la selección de Inglaterra se verán las caras en el cuarto encuentro de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo norteamericano llega tras cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra y, por primera vez desde 1986, logró superar una eliminatoria mundialista. Su rival europeo llega a octavos de final luego de tres victorias y un empate, ocho goles a favor y tres en contra”, señaló la FIFA en la previa del encuentro.

Lea también VIDEO: Bellingham anota doblete a México en octavos del Mundial

Inglaterra empezó ganando

El conjunto británico, dirigido por Thomas Tuchel, empezó ganando el cotejo con dos goles de Jude Bellingham, mediocampista que milita, como bien se sabe, en el poderoso Real Madrid de España.



Los tantos de Jude llegaron al minuto 36 y 38 del primer tiempo. Al 42 llegó la reacción de la escuadra azteca, entrenada por Javier Aguirre. Tras un rebote después de una pelota parada, el colombiano Julián Quiñones anotó. 2 a 1 acabó el primer tiempo.

Lea también VIDEO: Julián Quiñones le marca golazo de volea a Inglaterra

Kane marcó de penal

Las emociones continuarían en el segundo tiempo. Al minuto 60, Harry Kane, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich de Alemania, puso el 3 a 1 desde un disparo desde el punto penal.



Al 69, tras una falta que hizo el mismo Kane, Raúl Jiménez convirtió el 3 a 2. Cinco minutos, el defensa Jarell Amorin Quansah se fue expulsado en la selección de Inglaterra tras una horrible patada.

Lea también VIDEO: Roja en Inglaterra y gol de Kane en cinco minutos

3 a 2 ganó Inglaterra

México hizo todo lo posible para conseguir el empate. Sin embargo, no lo logró. 3 goles a 2 terminó ganando Inglaterra, que se clasificó a los cuartos de final del certamen orbital. Allí se enfrentará a Noruega.



La selección de Noruega, más temprano, eliminó a la Brasil de Neymar Jr. y del director técnico italiano Carlo Ancelotti. Ese choque, en Nueva Jersey, terminó 2 goles a 1. Erling Haaland marcó los dos tantos noruegos.