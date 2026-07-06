Neymar se retira: el astro le dice adiós a la selección de Brasil

Neymar Jr. se retira oficialmente de la selección de Brasil. El jugador confirmó la decisión después de la eliminación a manos de Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

“Lo intenté. Lo intenté. Empecé aquí en el estadio Met Life y terminé aquí. Ahora se acabó”, manifestó, sin rodeos, el exjugador del FC Barcelona de España y PSG de la Ligue 1 de Francia.

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La eliminación de Brasil

La selección de Noruega venció 2 goles a 1 a Brasil. Los tantos del combinado europeo los marcó el centro delantero Erling Haaland. Neymar Jr. puso, desde el punto penal, el descuento de la escuadra sudamericana.



La declaración de Neymar, como era de esperarse, causó mucha tristeza en sus seguidores. El astro se retira de la selección sin poder levantar un título de Copa del Mundo FIFA.

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Marquinhos también habló

Marquinhos, capitán de Brasil, también habló tras el choque. “Es inexplicable. En momentos como este incluso cuesta encontrar las palabras. Sabemos que estos partidos son muy difíciles y que cada balón es decisivo y creo que hoy la selección de Noruega ha sabido aprovechar las ocasiones que ha tenido”, dijo.



“Nosotros no hemos estado suficientemente acertados en las oportunidades que hemos tenido. Hemos tenido un penalti y algunas ocasiones más. La Copa Mundial es así: el que comete menos errores acaba llevándose la victoria y pasando de ronda”, añadió.

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Brasil fracasó

“Como capitán, juntamente con los jugadores más veteranos, nos toca asumir la responsabilidad para que las nuevas generaciones puedan trabajar con tranquilidad. Ahora empieza un nuevo ciclo. No sabemos qué pasará, pero le pido a la gente que tenga paciencia con los jugadores jóvenes y que los apoye desde el primer día”, sentenció, entre otras cosas más.



Brasil dice adiós, Noruega continúa. El equipo europeo se tendrá que ver las caras en los cuartos de final de la máxima fiesta del deporte rey contra la selección de México o el combinado de Inglaterra.