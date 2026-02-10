Este martes 10 de febrero fue el turno para la cuarta fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 con vibrantes partidos del Grupo A. En simultáneo, Colombia enfrentó a Uruguay, mientras que Paraguay se vio las caras con Venezuela.

Colombia venía a este partido con un empate ante Chile en su debut y con una victoria por la mínima diferencia frente a su similar de Venezuela gracias a una diferencia de dos goles con Maithé López y María Fernanda Viáfara como goleadoras.

Uruguay, por su parte arrancó el certamen con una dura derrota frente a Venezuela. Igualó contra Paraguay y superó a Chile con un solitario tanto para meterse en la pelea con cuatro unidades. Una victoria ante Colombia era esencial. Sin embargo, fue una lapidaria derrota que pone en aprietos las ilusiones de la ‘Celeste’.

PRIMER TIEMPO CON GOL DE MAITHÉ LÓPEZ

Durante los primeros minutos de los 45 iniciales, Colombia propuso con Maithé López como su jugadora más peligrosa. La santandereana necesitó apenas 30 segundos para inquietar con un remate que pasó por un costado. Luego fue Isabella Díaz con un disparo, pero nuevamente se perdió por un lado del arco custodiado por Romina Olmedo.

Era un monólogo de la Selección Colombia que llegó nuevamente sobre los 35 minutos en un centro al área, y un doble cabezazo, el último de Isabella Díaz que Romina Olmedo aseguró con comodidad. Los avisos del cuadro cafetero continuaron y se abrió el marcador a falta de cinco minutos para el final de la primera parte.

En una jugada individual de Maithé López con amagues, la delantera ingresó al área. Su remate no fue el mejor, pero la pobre respuesta de Romina Olmedo fue determinante para que la pelota entrara.

Jugando en otros estadios, el empate de Venezuela con Paraguay persistía al cabo de los primeros 45 minutos, aspecto que dejaba a la Selección Colombia con el liderato en el Grupo A.

UN GOL MÁS PARA LA CÓMODA VICTORIA DE COLOMBIA

En el segundo tiempo, Uruguay movió el banquillo con la entrada de Ilana Guedes que avisó en varias oportunidades. Sin embargo, la primera oportunidad fue para Mariana Sterling con una jugada personal y un mano a mano contra Romina Olmedo. Su remate lo atajó la guardameta uruguaya.

Uruguay avisó sobre los 51 minutos con un balón que cortó Luisa Agudelo, la pelota quedó para una jugadora charrúa que cedió para Ilana Guedes. El remate de la recién ingresada pegó en el vertical cuando Agudelo ya parecía vencida completamente.

Las oportunidades seguían siendo para Colombia con una jugada de Mariana Sterling que recortó a defensas, entró al área, cruzó el disparo, pero el pie salvador de Romina Olmedo fue clave para enviar la pelota al córner. Olmedo volvió a hacerse presente tras un disparo de Lina Arboleda que despejó a la esquina.

A falta de escasos minutos para el final, Colombia logró poner el segundo tanto en el marcador con un córner y un testarazo de María Fernanda Viáfara al fondo. El seleccionado colombiano clasificó al Hexagonal Final en donde aspirará a clasificar al Mundial de Polonia en septiembre. Uruguay descansará y espera un milagro para entrar a la siguiente instancia.