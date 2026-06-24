[Video] Terrible patada a James Rodríguez en Colombia - Congo

La Selección Colombia protagonizó una de las acciones más polémicas -en medio de un partido tranquilo- del primer tiempo ante República Democrática del Congo, por la segunda fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

La situación ocurrió sobre el minuto 36, cuando James Rodríguez recibió una fuerte infracción en zona ofensiva, cerca del último tercio del campo, mientras intentaba conducir el balón y generar una nueva aproximación para la Tricolor.

La entrada del futbolista congoleño provocó de inmediato la reacción de los jugadores colombianos, quienes reclamaron una sanción disciplinaria al considerar que la acción ameritaba, al menos, una tarjeta amarilla.

Inicialmente, la jugada generó preocupación debido a que James es uno de los hombres más participativos en la construcción ofensiva.

Sin embargo, tras observar la acción, el árbitro central decidió señalar únicamente la falta y optó por no mostrar ninguna tarjeta al futbolista de República Democrática del Congo, decisión que despertó inconformidad en varios sectores del estadio.

Video de la falta contra James Rodríguez en Colombia - Congo

Colombia había dominado ampliamente las acciones y jugaba la mayor parte del tiempo en campo rival, imponiendo condiciones con la posesión del balón y generando constantes aproximaciones sobre el arco defendido por Lionel Mpasi.

De hecho, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo había convertido al guardameta congoleño en una de las figuras del encuentro, gracias a varias intervenciones que evitaron la caída de su portería durante los primeros minutos del partido.

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No obstante, después de la pausa de hidratación, el compromiso comenzó a equilibrarse. Congo adelantó algunos metros sus líneas y logró acercarse con mayor frecuencia al área colombiana, generando situaciones de riesgo y obligando a la defensa tricolor a extremar precauciones en el cierre de la primera mitad.