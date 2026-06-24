[Video] Luis Díaz hizo doblete en Colombia - Congo; ambos goles fueron invalidados

El extremo Luis Fernando Díaz marcó dos goles en Colombia vs Congo por la segunda fecha del Mundial 2026, pero ambos fueron invalidados: el primero por falta previa y el segundo por fuera de lugar.

El atacante guajiro volvió a ser uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Selección Colombia durante el compromiso disputado en Guadalajara, generando constantes problemas para la defensa africana con su velocidad y capacidad en el uno contra uno.

La primera anotación llegó poco después del gol de Daniel Muñoz, quien sí logró abrir el marcador para la tricolor sobre el minuto 76. En una acción ofensiva, Díaz recibió un pase frontal aéreo y se lanzó en busca del balón dentro del área rival.

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No obstante, en la disputa de la jugada, el colombiano terminó cometiendo una infracción sobre un defensor congoleño. A pesar de ello, logró controlar la acción y definió con sutileza por encima del arquero Lionel Mpasi para enviar la pelota al fondo de la red.

La celebración fue interrumpida rápidamente por el árbitro central, quien sancionó la falta previa y anuló la anotación del extremo colombiano, manteniendo sin efecto lo que habría sido el segundo gol del encuentro.

Selección Colombia: primer gol anulado de Luis Díaz contra Congo

Minutos más tarde, Luis Díaz volvió a aparecer con una acción individual de gran calidad. El futbolista realizó un enganche hacia el centro del campo y sacó un remate preciso al segundo palo que terminó convirtiéndose en un verdadero golazo.

Sin embargo, una vez más la alegría fue efímera. El juez de línea levantó la banderola al detectar una posición adelantada del atacante colombiano en el inicio de la jugada, por lo que la anotación también fue invalidada.

Segundo gol anulado a Luis Díaz en Colombia vs Congo

De esta manera, Colombia acumuló tres goles anulados durante el partido frente a República Democrática del Congo. Al tanto invalidado a Daniel Muñoz en la primera mitad se sumaron las dos acciones de Luis Díaz, quien, pese a no poder celebrar oficialmente, volvió a demostrar por qué es una de las principales figuras del equipo de Néstor Lorenzo.