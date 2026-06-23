Colombia tendrá inesperado cambio de uniforme contra RD Congo en el Mundial

La fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial está a punto de llegar a su fin y junto con ello la Selección Colombia se convierte en protagonista, ya que regresará a la acción enfrentando a RD Congo en busca de la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final.

La 'tricolor' se prepara para afrontar un partido clave en el Grupo K del Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo, pero más allá de lo deportivo, uno de los aspectos que ha llamado la atención de los aficionados es la indumentaria que utilizará el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, la cual tendrá un cambio poco común.

Cambio de uniforme en Colombia vs RD Congo

Para este compromiso, la Tricolor presentará una combinación poco habitual en los últimos años, ya que jugará con el uniforme tradicional, con la camiseta amarilla, símbolo histórico del fútbol colombiano, aunque estará acompañada por pantaloneta blanca y medias rojas.

De esta manera, Colombia dejará de lado la clásica pantaloneta azul que suele completar su uniforme principal, el cual también es alusivo a la bandera de Colombia, y apostará por una imagen diferente sobre el terreno de juego que ojalá traiga suerte para sumar de a tres puntos.

Esta decisión responde principalmente a cuestiones de contraste con el uniforme del rival y a las disposiciones establecidas por la FIFA para garantizar una clara diferenciación entre ambos equipos durante el encuentro.

Aunque no es la combinación más frecuente, sí representa plenamente los colores de la bandera nacional y recuerda algunos uniformes utilizados por Colombia en distintas etapas de su historia.

Además, otro detalle a resaltar será el uniforme del arquero Camilo Vargas, ya que volverá a utilizar una indumentaria completamente verde, desde la camiseta hasta la pantaloneta y las medias.

RCN transmitirá Colombia vs República Democrática del Congo

En cuanto a la transmisión, el compromiso podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la aplicación del Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y plataformas digitales, lo que permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

Toda la actualidad relacionada con el Mundial 2026, la Selección Colombia y este compromiso estará disponible en el portal web de Deportes RCN, donde se publicarán noticias, análisis, estadísticas y reacciones antes y después del partido.

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Tabla de posiciones del Grupo de Colombia en el Mundial

1. Colombia | 3 puntos | +2 DG

2. República Democrática del Congo | 1 punto | 0 DG

3. Portugal | 1 punto | 0 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -2 DG