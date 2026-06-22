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Selección Colombia

¿Han tratado mal a Colombia durante el Mundial? Lorenzo hizo confesión

El reconocido entrenador no se guardó nada al respecto.
Carlos Cañas
DT de Colombia.
DT de Colombia. // AFP

La Selección Colombia de Mayores medirá fuerzas con su similar de la República Democrática del Congo por la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Como bien se sabe, la máxima fiesta del deporte rey, que está acaparando la atención de miles de fanáticos, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La fecha dos se acerca a su final.

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Lorenzo habló en rueda de prensa

Previo al duelo entre cafeteros y africanos, el director técnico del combinado tricolor, el argentino Néstor Lorenzo, habló en conferencia de prensa. En uno de los apartados de la charla, al estratega se le consultó el trato que ha recibido Colombia en suelo azteca.

El duelo entre la Selección y la República Democrática del Congo se realizará en el estadio de Guadalajara. Sobre el trato, específicamente, dado a Colombia en esta ciudad, se le preguntó a Lorenzo.

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¿Cómo han tratado a Colombia en México?

El argentino, sin rodeos, manifestó que el trato que ha recibido la Selección Colombia en suelo azteca ha sido maravilloso. Néstor Lorenzo aprovechó para agradecerles a todas las personas que han estado al tanto de la tricolor.

La atención en Guadalajara ha sido excelente. Agradecemos a la gente. Espectacular todo”, expresó el director técnico. El cariño se ha sentido y se nota en muchos videos que toman fuerza a través de las diferentes redes sociales.

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Se acerca el duelo vs. RD Congo

El duelo ante la República Democrática del Congo, cabe mencionar, será el último que juegue la Selección Colombia en territorio mexicano, esto por la fase de grupos, que se acerca a su recta final.

El compromiso contra la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía se llevará a cabo en territorio estadounidense. Se espera que la tricolor llegue clasificada a este cotejo.

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