Selección Ecuador: definidas fechas, horarios y sedes oficiales para el Mundial 2026

Después de lo que fue el sorteo de la Copa del Mundo en la que la selección de Ecuador conoció a sus rivales, se llevó a cabo la distribución de las sedes de cada una de las participantes. El combinado nacional ecuatoriano cuenta con una 'ventaja' y es que no deberá salir de Estados Unidos. No jugará encuentros ni en México ni en Canadá. Pero los traslados serán exigentes.

Filadelfia, Kansas City y Nueva York/Nueva Jersey serán las sedes que acogerán los respectivos partidos de la selección de Ecuador que deberá enfrentar primero a Costa de Marfil, Curazao y finalizará nada más ni nada menos que contra Alemania.

El problema tiene que ver un poco con los desplazamientos, pues, de Filadelfia a Kansas es un vuelo que puede durar poco más de tres horas, mientras que de Kansas a Nueva York, la delegación ecuatoriana se podría tardar dos horas. En un torneo tan exigente como este, es un primer problema para Sebastián Beccacece y sus dirigidos.

Además de la exigencia de los traslados que puede ser un problema para la selección de Ecuador, la alta temperatura de cada una de las ciudades en cuestión también es un factor a tener en cuenta en la preparación y que Sebastián Beccacece tendrá que ganarle.

CALENDARIO DEFINIDO PARA LA SELECCIÓN DE ECUADOR: FECHAS, HORARIOS Y SEDES









Ecuador no saldrá de ciudades de Estados Unidos y deberá medirse con Costa de Marfil, Curazao y Alemania. La idea es poder llegar a ese encuentro frente a los alemanes con la clasificación lista para no pasar afugias de cara a una clasificación para los dieciseisavos.

El escenario es similar al de 2006 cuando Ecuador tuvo que lidiar con Polonia y Costa Rica en las primeras jornadas y luego enfrentó a Alemania en un vibrante duelo que, aunque perdieron por goleada, no impidió que los ecuatorianos clasificaran.

Ahora, 20 años más tarde, Ecuador aspira repetir la misma historia. Lo hará en estas tres ciudades y con estos horarios:

Domingo 14 de junio

Costa de Marfil vs Ecuador | 18:00 horas (horario de Colombia y Ecuador) | Estadio Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Sábado 20 de junio

Ecuador vs Curazao | 19:00 horas (horario de Colombia y Ecuador) | Arrowhead Stadium (Kansas City)

Jueves 25 de junio

Ecuador vs Alemania | 15:00 horas (horario de Colombia y Ecuador) | MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey



