Mundial 2026: Posible rival de Colombia en 16avos. de final a falta de una fecha

La Selección Colombia cerró de manera exitosa la segunda jornada del Mundial al conseguir una sufrida victoria frente a la República Democrática del Congo, la cual le permitió instaurarse en la primera casilla del grupo K y junto con ello empezar a definir su camino en la siguiente instancia.

La 'tricolor' ya tendría definido su primer desafío en la fase de eliminación directa del Mundial 2026, a pesar de la falta de una jornada para finalizar la fase de grupos, y a falta de confirmación oficial de los cruces del nuevo formato de la Copa del Mundo, el equipo de Néstor Lorenzo se estaría enfrentando a Croacia en los dieciseisavos de final, un compromiso programado para el próximo 4 de julio y que promete ser uno de los más atractivos de la ronda.

Colombia se enfrentaría a Croacia en la siguiente ronda del Mundial

Aunque la generación que alcanzó la final del Mundial de Rusia 2018 y el tercer puesto en Catar 2022 ha sufrido algunas modificaciones, Croacia mantiene una identidad competitiva que la convierte en una de las selecciones más difíciles de enfrentar en torneos internacionales.

Para Colombia, el cruce representa una prueba de alto nivel, aunque se podría decir que ya tendrían "tanteado el terreno" por el amistoso que se llevó a cabo previo a la Copa del Mundo, pero el cual terminaron perdiendo por un marcador de 2-1.

Aún así, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, además de una plantilla con experiencia que ahora es comandada por la "sangre nueva", Luis Díaz, Juan Fernando Quintero y Gustavo Puerta, capaz de competir frente a cualquier selección del mundo.

Este compromiso se terminaría llevando a cabo el 4 de julio, una fecha marcada en rojo para los aficionados colombianos. Frente a ellos estará una selección acostumbrada a competir al máximo nivel, pero la ilusión de la Tricolor está más viva que nunca después del buen rendimiento que demostró contra Congo y Uzbekistán.

Tabla de posiciones del Grupo de Colombia

Colombia - 6 puntos Portugal - 4 puntos Congo - 1 punto Uzbekistán - 0 puntos

Próximo partido de Colombia en la fase de grupos Mundial

El siguiente y último reto de la 'tricolor' en la fase de grupos será uno de los más esperados por todo el mundo del fútbol y en donde se definirá al respectivo líder del Grupo K.

El sábado 27 de junio Colombia jugará "a muerte" contra la selección comandada por Cristiano Ronaldo, Portugal, en el Hard Rock Stadium, sobre las 18:30 hora Colombia.