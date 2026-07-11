Cómo le fue a Millonarios en el amistoso contra Universitario: resultado y goles

Sigue la pretemporada de Millonarios bajo las órdenes de Fabián Bustos en busca de sumar regularidad de trabajo y para afrontar el arranque de la Liga BetPlay 2026-II contra el Atlético Bucaramanga en condición de local. Los ‘Embajadores’ también anunciaron importantes fichajes para definir la seguridad en el arco.

Bajo ese panorama, el club bogotano empieza a preparar el segundo semestre y este sábado 11 de julio tuvo un vibrante partido en condición de visitante en Lima, Perú ante Universitario de Deportes. Un encuentro en el que Fabián Bustos pudo probar con los nuevos fichajes, pero que el desenlace no fue el mejor.

El partido que se jugó en el Estadio Monumental de la U sirvió para que los dos clubes tuvieran minutos antes de afrontar los retos locales en Colombia y en Perú respectivamente. Tanto Millonarios como Universitario de Deportes fueron eliminados en copas internacionales.

Infortunadamente para Millonarios, la victoria fue para Universitario de Deportes en el estreno de Javier Burrai como guardameta del cuadro bogotano. Además, sobre el final del partido, Rodrigo Contreras se fue expulsado.

MILLONARIOS PERDIÓ EN PERÚ ANTE UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Fabián Bustos regresó a Lima, pero esta vez como rival de Universitario. El entrenador argentino salió con Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián Del Castillo; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Fue un partido cerrado durante la primera parte sin muchas opciones para ninguno de los dos clubes y con la paridad sin goles que persistió a lo largo de los 45 minutos iniciales. Todo se destapó en el segundo tiempo, pero fue para Universitario de Deportes que rompió los ceros y se quedó con la victoria.

Lea también Autocrítica en Millonarios: la promesa que ilusiona a la hinchada embajadora

Universitario abrió el marcador con un tanto de José Rivera que ingresó para el segundo tiempo. Posteriormente, fue el turno para James Aguirre, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra que ingresaron, igual que Julián Angulo y David Mackalister Silva. Salieron Leo Castro, Burrai, Sebastián Del Castillo, Mateo García y Carlos Sarabia.

A falta de diez minutos para el final, Universitario de Deportes volvió a anotar, pero esta vez a James Aguirre. Nuevamente fue José Rivera quien dejó su sello por segunda ocasión. Antes de terminar el encuentro, Rodrigo Contreras se fue expulsado de manera directa.

¿QUÉ VIENE PARA MILLONARIOS ANTES DEL ARRANQUE DE LA LIGA BETPLAY?

Después de este desenlace negativo para Millonarios en condición de visitante y en la preparación de cara al segundo semestre, los bogotanos tendrán que regresar a Colombia para continuar con la pretemporada que tendrá un nuevo partido. Un nuevo examen en el Estadio El Campín el próximo sábado 18 de julio.

Lea también Bucaramanga ficharía arquero que tuvo corto paso por el Real Madrid

Ese encuentro será ante Colo Colo de Chile en Bogotá. Será la celebración del cumpleaños 80 de Millonarios y, además, será el estreno de los nuevos jugadores en condición de local.

Una vez termine ese compromiso internacional, Millonarios deberá sentar cabeza para afrontar el segundo semestre de la Liga BetPlay con una victoria necesaria ante Atlético Bucaramanga en casa para intentar sellar la clasificación que no logró en el segundo torneo del 2025 ni en el primero del 2026.