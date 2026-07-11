Millonarios acabó con las prioridades del mercado: fichaje confirmado para el 2026-II

La pretemporada de Millonarios sigue dando de qué hablar con la preparación que tienen a nivel internacional este sábado enfrentando a Universitario de Deportes en Lima, Perú y luego, antes de arrancar la Liga BetPlay 2026-II, un amistoso frente a Colo Colo por los 80 años de la institución.

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Una de las grandes prioridades del mercado de fichajes para Fabián Bustos era el tema de encontrar a dos guardametas. Previo a mover las fichas en las otras zonas del campo de juego, la necesidad era fichar a los reemplazos de Diego Novoa, que no renovó su contrato y de Guillermo De Amores.

Esos fichajes se fueron demorando poco a poco por varias situaciones. La primera fue la demora que hubo para definir la salida de Guillermo De Amores que buscaba respetar su contrato que finaliza en 2027 y no se movía para definir su salida. La segunda, las alternativas que tuvo Fabián Bustos para definir el arquero que en el papel sería el suplente.

EL ARQUERO COLOMBIANO QUE FICHÓ MILLONARIOS

Ese objetivo de fichar arqueros se consolidó con un viejo conocido de Fabián Bustos. El entrenador argentino dirigió al Barcelona de Guayaquil y ahí coincidió con Javier Burrai, un guardameta nacido en Argentina, pero que representó a la selección de Ecuador.

Javier Burrai fue confirmado como el arquero de cuota internacional para este Millonarios, pero faltaba el segundo cupo que sería un colombiano. Sonó Cristopher Varela colombo venezolano, Joan Felipe Parra que parecía ser el más perfilado, pero se decantaron por James Aguirre.

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Por medio de un comunicado, Millonarios confirmó el fichaje del arquero santandereano, “luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, James Aguirre Hernández se convirtió en nuevo jugador del equipo. El arquero llega procedente de Once Caldas y firmó su contrato por un año.

James nació el 21 de mayo de 1992 en Bucaramanga y comenzó su carrera profesional en Atlético Bucaramanga, institución en la que disputó más de una década y fue parte de la plantilla que consiguió el ascenso a la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano en 2015. Posteriormente, continuó su trayectoria en Once Caldas, club del que llega procedente.

El guardameta se caracteriza por su experiencia, seguridad bajo los tres palos, liderazgo y buen juego con los pies, cualidades que ahora pondrá al servicio del equipo”.

¿JAMES AGUIRRE SERÍA EL SUPLENTE EN MILLONARIOS?

Con el fichaje de un arquero internacional, seguramente se espera que Fabián Bustos se decante por la experiencia de Javier Burrai como el guardameta titular a lo largo del segundo semestre. Conocerlo tras el paso del entrenador y del jugador en Barcelona puede ser determinante.

En el caso de James Aguirre, el guardameta santandereano ya sabe lo que es ser suplente cuando esperó la gran oportunidad en Atlético Bucaramanga y tuvo que esperar varias temporadas para quedarse con ese puesto. En Once Caldas, aunque arrancó como inicialista, terminó siendo relegado por Joan Felipe Parra.

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Justamente, Javier Burrai y James Aguirre viajaron con Millonarios a Lima, Perú para enfrentar a Universitario de Deportes. En ese arranque de la pretemporada internacional, Fabián Bustos se decantó por el argentino como el titular, mientras que Aguirre deberá esperar en el banquillo de suplentes.

Tal vez a James no le importaba mucho ser suplente, pues, sabe que esa dura competencia con Javier Burrai tendrá al argentino en un piso más arriba por cupo de extranjero y por su pasado en selección de Ecuador que puede ser determinante en este segundo semestre.