Bucaramanga ficharía arquero que tuvo corto paso por el Real Madrid

Quedan 14 días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II para el Atlético Bucaramanga que sueña con volver a ser protagonista en el rentado local. Pablo Peirano llegó a la dirección técnica y tendrá la misión de ganar el segundo título en la historia del club bumangués.

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Su debut será nada más ni nada menos que en el Estadio El Campín que conoce bien por su paso por Santa Fe. Enfrentarán a Millonarios con un mercado de fichajes movido por las incorporaciones de Cristopher Fiermarín, Omar Albornoz y José Ortiz, jugadores con los que espera fortalecer las líneas.

Al Bucaramanga se le fue en medio del primer semestre Aldair Quintana con destino a Independiente del Valle y el tema del guardameta fue un problema con Luis Erney Vásquez que no dio la talla. Por esta razón, la prioridad era encontrar un sustituto para Aldair. Ya lo consiguieron con Cristopher Fiermarín, pero falta otro. El que suena tuvo un corto paso por las inferiores del Real Madrid.

LUIS ALBERTO GARCÍA, EL ARQUERO QUE ESTÁ EN EL RADAR DE BUCARAMANGA

Pablo Peirano quiere consolidar un arco firme con la llegada de Cristopher Fiermarín, pero hace falta otro guardameta como el segundo portero. En ese sentido, Mariano Olsen dio a conocer que estarían buscando a Luis Alberto García, un perfil interesante con experiencia en Colombia y en España en donde ha jugado la mayoría de temporadas.

Con 28 años y un interesante, 1,93 metros, el nacido en Barranquilla se mudó a España muy joven junto con sus padres y fue en territorio ibérico donde comenzó futbolísticamente. Estuvo en las juveniles del Real Madrid sin tener mucha cabida profesionalmente, ni mucho menos en el primer equipo.

De ahí pasó por el Rayo Vallecano, Sevilla Atlético, Deportivo La Coruña, Ponferradina, Rayo Majadahonda, Algeciras Club de Fútbol y actualmente en el Cartagena español. Por ahora, no ha habido ofertas para contratar al arquero en este mercado de fichajes.

Para el Bucaramanga podría ser un buen candidato para competir con Cristopher Fiermarín. Además, el arquero, Luis Alberto García ya ha tenido proceso en Selección Colombia con un paso por la Sub-17 y la Sub-20. De hecho, disputó el Sudamericano Sub-20 en Ecuador en el 2017.

EL PROBLEMA QUE TENDRÍA BUCARAMANGA PARA EL DEBUT VS MILLONARIOS

A falta de casi dos semanas para el debut con Millonarios, Bucaramanga informó que, infortunadamente, Martín Rea y Aldair Gutiérrez sufrieron lesiones en amistosos de preparación. Pablo Peirano espera recuperarlos para el arranque liguero en Bogotá.

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Lo de Martín Rea parece ser más complejo, pues, el uruguayo tiene un fuerte golpe que provocó fracturas en varios arcos costales. El jugador está estable y evoluciona bien para estar en el partido contra Millonarios. No necesitará operación y espera estar en forma el 25 de julio.

Mientras tanto, lo de Aldair Gutiérrez responde a una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo, un golpe que requirió inmovilización en el hombro a la espera de su recuperación. Se mantiene estable y ya trabaja diferenciado para entrenar pronto con el grupo completo.