¿Cómo VER EN VIVO Argentina vs Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026?

La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes 3 de julio con uno de los partidos más llamativos de los dieciseisavos de final. Argentina se enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, con el objetivo de asegurar un lugar en los octavos de final del certamen.
El compromiso comenzará a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que en Miami el pitazo inicial será a las 6:00 p. m. (hora local). Los aficionados podrán seguir el encuentro por la señal principal del Canal RCN, además del canal oficial de YouTube, la aplicación del Canal RCN y el cubrimiento especial que realizará DeportesRCN.com con el minuto a minuto y todas las incidencias.
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El duelo tendrá como principal atractivo a Lionel Messi, quien atraviesa un gran momento en la Copa del Mundo. El capitán argentino comparte el liderato de la tabla de goleadores con Kylian Mbappé, ambos con seis anotaciones, y además se convirtió en el máximo artillero de la historia de los mundiales con 19 tantos.
Sin embargo, la vigente campeona del mundo tendrá al frente a una de las grandes revelaciones del torneo. Cabo Verde alcanzó por primera vez una fase de eliminación directa y buena parte de ese logro se explica por las actuaciones de su arquero Vozinha, figura en los empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita durante la fase de grupos.
El conjunto africano también hizo historia al convertirse en el país más pequeño en clasificar a una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo. Ahora buscará seguir sorprendiendo frente a una Argentina que llega con pleno de victorias y que es una de las principales favoritas al título.
Además, el partido tendrá un ambiente especial para la Albiceleste. Miles de aficionados argentinos acompañarán a su selección en Miami, ciudad donde también juega habitualmente Lionel Messi con el Inter Miami, por lo que el capitán volverá a sentirse prácticamente como local.
Posible rival de Argentina en octavos de final del Mundial
El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final y se enfrentará al vencedor del compromiso entre Egipto y Australia, que se disputará unas horas antes y definirá al próximo rival en la lucha por un cupo entre los ocho mejores del Mundial.