Ghana cuenta con desventaja vs Colombia: así le ha ido contra sudamericanos en Mundiales

Llegó la hora esperada para la Selección Colombia que tendrá que respetar lo hecho en la fase de grupos clasificando como líderes en una zona en la que superó a Uzbekistán, República Democrática del Congo e igualó con Portugal para sellar el paso con siete unidades.

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Por su parte, en el Grupo L, Ghana logró superar a Panamá, empató con Inglaterra y perdió con Croacia para clasificar como terceros de su zona. La suerte los emparejó con Colombia. Una dura prueba contra la historia que tiene que hacer la selección africana.

Y es que, desde que Ghana participa en los Mundiales, con el primer antecedente del 2006 en Alemania hasta la fecha, los ghaneses cuentan con un mal desempeño contra selecciones sudamericanas, empezando con Brasil y en dos ocasiones con Uruguay. Esta será la primera ocasión en la que se enfrentarán con Colombia.

EL MAL REGISTRO DE GHANA CONTRA SELECCIONES CONMEBOL

La primera participación de Ghana en el Mundial fue hace 20 años en el Mundial de Alemania. El seleccionado africano se encontró con Italia, Chequia y Estados Unidos. Perdieron contra los italianos, y superaron a checos y a los estadounidenses para llegar a octavos de final.

Fue ahí en esa instancia en la que se enfrentaron a su similar de Brasil con una derrota por diferencia de tres goles. Los brasileños superaron a los ghaneses con un contundente 3-0 gracias a Ronaldo Nazário, Adriano y Zé Roberto.

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Luego, en el 2010 les tocó enfrentar a Alemania, Australia y Serbia. Ganaron un partido, empataron otro y perdieron uno para sellar el paso a los octavos de final. Dejaron atrás a Estados Unidos y en cuartos de final se midieron con Uruguay. Empataron a un tanto y llegaron a los penales, instancia en la que perdieron.

Anteriormente en ese duelo con Uruguay tuvieron la victoria en una pena máxima tras una mano de Luis Suárez y fallaron esa oportunidad clara. Ghana volvió a ir a un Mundial en el 2022 coincidiendo en la fase de grupos con los charrúas. Esa fue la única victoria de los ‘Celestes’ en ese certamen y ambos quedaron eliminados en grupos.

Ahora será el turno para enfrentar por primera vez en la historia a la Selección Colombia. Un duelo en el que los colombianos tendrían ese plus en el partido por el mal registro de los ghaneses contra selecciones sudamericanas. Además, los dirigidos por Néstor Lorenzo cuentan con un buen historial frente a africanos.

ASÍ LE HA IDO A COLOMBIA VS SELECCIONES AFRICANAS

En los Mundiales, el primer antecedente contra selecciones africanas fue en el Mundial de Italia de 1990. Colombia llegó a los octavos de final y ahí les tocó definir la suerte nada más ni nada menos que contra Camerún en un partido recordado por dos jugadores que tuvieron mucho que ver para configurar el resultado final.

Fue victoria de Camerún con un doblete de Roger Milla, aprovechando el error de René Higuita saliendo de su arco y regalando la pelota para la anotación del delantero camerunés. Por su parte, el gol colombiano fue de Bernardo Redín para descontar.

Luego, se midieron contra Túnez en el Mundial de 1998 que fue la última vez que Colombia marcó un gol antes del recordado certamen del 2014. Pasaron 16 años y el gol de Léider Preciado que dio la victoria fue suficiente para el primer triunfo colombiano ante selecciones africanas en certámenes orbitales.

En 2014 enfrentaron a Costa de Marfil sumando la segunda victoria con goles de James Rodríguez y de Juan Fernando Quintero para el 2-1. Los marfileños descontaron con Gervinho. Cuatro años más tarde superaron a Senegal con un único gol de Yerry Mina. Así las cosas, en Mundiales, el registro favorece a Colombia con tres victorias y una derrota.

La fase de grupos del 2026 emparejó a Colombia con la República Democrática del Congo. Una victoria por la mínima diferencia para el seleccionado colombiano por un único tanto de Daniel Muñoz que ayudó bastante para sellar la clasificación a dieciseisavos de final.