¿Cómo VER EN VIVO Argentina vs Egipto por octavos de final del Mundial 2026?

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un compromiso que comenzará a las 11:00 a. m. (hora colombiana) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a los cuartos de final.

Canal RCN transmite Argentina vs Egipto

El compromiso contará con transmisión de Canal RCN a través de su señal principal, además del canal de YouTube y la aplicación de Canal RCN. Asimismo, DeportesRCN.com realizará el cubrimiento completo del encuentro, con el minuto a minuto y toda la información relacionada con el Mundial.

La selección argentina llega tras eliminar a Cabo Verde en un exigente partido que se definió en el tiempo extra. El equipo de Lionel Scaloni sufrió más de lo esperado, pero logró imponerse por 3-2 y mantener intacto su sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Uno de los grandes atractivos del compromiso será el duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah, dos de las máximas figuras del fútbol mundial, quienes podrían estar disputando su último Mundial. Ambos serán los referentes ofensivos de sus respectivas selecciones.

Egipto, por su parte, también necesitó de una definición dramática para avanzar. Los dirigidos por Hossam Hassan dejaron en el camino a Australia en la tanda de penales y llegan motivados tras conseguir la primera clasificación de su historia a una fase eliminatoria de un Mundial.

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El conjunto africano mantiene algunas dudas por el estado físico de Salah, quien terminó con molestias musculares en la fase de grupos, aunque logró disputar todo el compromiso anterior. Además, el equipo egipcio presenta bajas sensibles en defensa por lesión.

El vencedor de esta llave tendrá un desafío de alto nivel en los cuartos de final, ya que se enfrentará al ganador del partido entre Suiza y Colombia, encuentro programado para este mismo martes a las 3:00 p. m. (hora colombiana).

Posibles alineaciones de Egipto y Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathi, Emman Ashour; Mohamed Salah, Mustafa Zico y Omar Marmoush.