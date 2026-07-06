[Video] Inglaterra sufre baja para el resto de Mundial: Henderson se fracturó en pleno festejo

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó una noticia amarga. El mediocampista Jordan Henderson sufrió una aparatosa lesión durante la celebración con los aficionados en el estadio Azteca y todo indica que se perderá el resto del torneo.

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El hecho ocurrió este domingo, instantes después de la victoria 3-2 sobre México en un intenso compromiso de los octavos de final. Los jugadores ingleses se acercaron a la tribuna donde estaban sus hinchas para compartir el festejo.

En medio de los cánticos y los saltos, Henderson intentó superar una valla publicitaria para volver a la cancha. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó sobre el brazo, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel.

El volante, de 36 años, permaneció varios minutos en el suelo y finalmente abandonó el estadio Azteca en camilla, mientras era atendido por el personal médico de la selección inglesa.

Henderson sufrió fractura en el brazo

Las primeras informaciones apuntan a que Henderson sufrió una fractura en el brazo izquierdo, diagnóstico que será confirmado mediante exámenes médicos. No obstante, ya se da por hecho que no podrá volver a jugar en lo que resta de la Copa del Mundo.

La lesión resulta aún más inesperada porque se produjo fuera del desarrollo del partido, cuando Inglaterra ya celebraba el paso a la siguiente ronda del campeonato.

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Henderson habló tras México 2-3 Inglaterra

Curiosamente, minutos antes del accidente, Henderson había destacado la dificultad del compromiso disputado en Ciudad de México. "La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", declaró ante los medios de comunicación.

Ahora, el seleccionador Thomas Tuchel deberá reorganizar su mediocampo para afrontar los cuartos de final sin uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla.

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Inglaterra vs Noruega, ¿cuándo y a qué hora es?

Inglaterra volverá a la acción el próximo sábado, cuando enfrente a Noruega por un cupo en las semifinales de la Copa del Mundo. El compromiso comenzará a las 4:00 p. m. (hora colombiana).

El accidente de Henderson deja una de las imágenes más impactantes del torneo y supone una baja sensible para una selección inglesa que aspira a conquistar el título mundial.