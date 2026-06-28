¿Cómo VER EN VIVO Brasil vs Japón por la Copa del Mundo?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 29 de junio con uno de los partidos más atractivos de los 16avos. de final. Brasil se enfrentará a Japón en busca de un cupo entre las 16 mejores selecciones del certamen.

El compromiso se disputará en el NRG Stadium de Houston y está programado para las 12:00 del mediodía (hora colombiana). El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor de la serie entre Costa de Marfil y Noruega.

Canal RCN transmite Brasil vs Japón

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Brasil llega a esta instancia luego de terminar como líder de su grupo. El equipo de Carlo Ancelotti comenzó con un empate frente a Marruecos, pero luego encadenó contundentes victorias sobre Haití y Escocia para instalarse en la fase de eliminación directa.

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Gran parte del protagonismo ofensivo ha recaído sobre Vinícius Júnior. El extremo del Real Madrid acumula cuatro goles en el torneo y buscará mantener su gran momento ante una selección japonesa que ya sabe lo que es derrotar a Brasil, pues lo hizo en un amistoso hace menos de un año.

Por su parte, Japón avanzó como segundo de su grupo, por detrás de Países Bajos y por delante de Suecia y Túnez. El conjunto asiático ha mostrado orden táctico y buen trato del balón, cualidades con las que intentará sorprender a uno de los grandes favoritos al título.

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La Canarinha afronta esta fase con el objetivo de dejar atrás las eliminaciones sufridas en las últimas ediciones del Mundial, mientras que Japón buscará romper la barrera de los octavos de final, instancia en la que ha quedado eliminado en sus anteriores participaciones.

Todo está listo para un duelo de alto nivel en Houston. Brasil y Japón abrirán la jornada del lunes en los 16avos. de final, con la clasificación a los octavos en juego y la posibilidad de seguir soñando con levantar el título mundial.