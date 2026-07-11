¿Cómo ver EN VIVO el Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza?

Este sábado 11 de julio, se van a llevar a cabo los dos compromisos restantes de los cuartos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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El primer cruce

Primero, a las 4:00 p. m., hora colombiana, se tendrán que ver las caras las selecciones de Noruega y de Inglaterra en el estadio de Miami. Este cotejo se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports.



“Inglaterra puede sentir más la presión que nosotros, pero nosotros también nos presionamos por nuestro rendimiento. Una vez que empiece el partido, no creo que sea un factor para ninguno de los dos equipos. Los jugadores han mantenido la calma, lo han hecho bien y solo necesitaron un día extra de descanso después del partido de Brasil, pero eso está bien porque hemos tenido cinco días para preparar este partido. Cada partido de esta Copa Mundial ha sido el más importante, el más grande para Noruega, en especial en las eliminatorias, así que este será el tercero de ese estilo”, dijo en la previa Stale Solbakken, DT de Noruega.

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El segundo choque

Luego, a las 8:00 p. m., hora colombiana, les llegará el turno a las selecciones de Argentina y Suiza. Ambas escuadras se van a cruzar en el estadio de Kansas. El choque se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN.



“En la máxima competición a nivel selecciones, Argentina y Suiza se enfrentaron dos veces. La primera fue en Inglaterra 1966, en la que el combinado sudamericano se impuso por 2-0 en Sheffield, concretamente en el estadio de Hillsborough, con goles de Luis Artime y Ermindo Onega. El duelo más reciente tiene un recuerdo fresco: Argentina derrotó al seleccionado helvético por 1-0, en la instancia de octavos de final, con un gol agónico de Ángel Di María en la prórroga”, reseñó la FIFA.

¿Qué selecciones clasificarán?

“En el historial total suman otros cinco cruces en amistosos: dos igualdades (ambas 1-1 en 1990 y 2007) y tres victorias albicelestes (5-0 en 1980, 0-2 en 1984 y 1-3 en 2012)”, añadió, entre otras cosas más.



Se esperan dos cotejos entretenidos de inicio a fin, repletos de goles. Los encuentros acapararán la atención de miles de hinchas del deporte rey. Hay expectativa por conocer los clasificados a semifinales.