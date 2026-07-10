Thibaut Courtois lanzó una sorpresiva declaración tras la eliminación de Bélgica a manos de España por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El portero del Real Madrid manifestó que quería seguir en el terreno de juego tras la molestia que sufrió. Courtois fue reemplazado cuando el juego iba 1 a 1 tras un aparente problema físico.

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Lo que pasó con el arquero

En su reemplazo, como bien se sabe, ingresó Senne Lammens. Al minuto 88, Mikel Merino marcó el tanto de la clasificación de la selección de España y el guardameta estuvo comprometido en el tanto.



Tras el duelo, esto fue lo que dijo Thibaut Courtois. “En un golpeo en largo me sentí el dolor. Estaba ya cargado tras 30 golpeos así. En alguna parada lo notaba y vi que iba a más. Por eso me senté, para que el doctor me viera”, dijo.

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La voz de Courtois

“Quería seguir, pero no podía golpear. Hubiera seguido cinco minutos, pero el míster me dijo que me cambiaba si no estaba al cien por cien. No pasa nada, es él el que decide”, añadió, sin rodeos.



Muchos hinchas de la selección de Bélgica hubieran preferido, a pesar de la molestia, que el arquero del poderoso Real Madrid de España hubiese continuado en el terreno de juego. El entrenador Rudi García, como bien se sabe, tomó otra postura.

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¿Se retira de la selección?

El guardameta también se refirió a su compañero. “El campo está muy seco y tuvo mala suerte. No hay que matar al chico. El fútbol es así y ha hecho una gran temporada en el United. No lo merece”, afirmó.



Thibaut Courtois, además, dijo que se tomará un descanso en la selección belga. “Me gustaría tomarme un descanso en la Nations League de cara a mi futuro en la selección. No es lo más importante. Quizá volver para las clasificatorias de la Eurocopa, pero al final es una decisión que tiene que tomar la federación. Si siguen en ese plan o no… quizá fue mi último partido”, sentenció, entre otras cosas más.















