¿Cómo VER EN VIVO España vs Austria por la Copa del Mundo 2026?

La Copa del Mundo 2026 continúa este jueves 2 de julio con uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final. España y Austria se enfrentarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles en busca de un cupo a los octavos de final.

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¿A qué hora es España vs Austria?

El encuentro se disputará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que en Los Ángeles el pitazo inicial será a las 12:00 del mediodía (hora local). Los aficionados podrán seguir todas las emociones del compromiso por la señal principal del Canal RCN, así como por su canal oficial de YouTube, la aplicación del Canal RCN y el cubrimiento especial de DeportesRCN.com, que llevará el minuto a minuto, las mejores jugadas y todas las reacciones.

La selección de España afronta este compromiso con un panorama complicado desde el punto de vista físico. El equipo dirigido por Luis de la Fuente perdió por lesión a Yéremy Pino y Nico Williams durante la fase de grupos, bajas que se suman a la de Víctor Muñoz, quien todavía no ha podido debutar en el certamen.

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En medio de ese escenario, todas las miradas apuntan a Lamine Yamal. El joven atacante aseguró que está en condiciones de disputar los 90 minutos frente a Austria, por lo que se perfila como una de las principales cartas ofensivas de una España que también podría devolverle la titularidad a Dani Olmo tras sus buenas actuaciones cuando ingresó desde el banco.

Otro de los aspectos que buscará mejorar la Roja será el funcionamiento de su mediocampo. Rodri y Pedri han sido titulares en los tres partidos del torneo, aunque el propio Luis de la Fuente reconoció que su equipo necesita imprimirle mayor velocidad a la circulación del balón para generar más opciones de peligro.

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Además del reto futbolístico, España intentará romper una racha que la persigue desde su consagración en Sudáfrica 2010. La última vez que el seleccionado ibérico ganó un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo fue precisamente durante aquella campaña que terminó con el título, ya que posteriormente fue eliminado en la fase de grupos en 2014 y cayó en octavos de final en las ediciones de 2018 y 2022.

Por su parte, Austria llega con el objetivo de dar una de las sorpresas de los dieciseisavos de final. El conjunto europeo ha mostrado una evolución importante en los últimos años y espera aprovechar las bajas del cuadro español para avanzar por primera vez a los octavos de final de la presente edición del Mundial.