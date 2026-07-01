Colombia Vs Ghana: árbitros confirmados para los 16avos de final del Mundial

La FIFA dio a conocer este miércoles 1 de julio el equipo arbitral encargado de impartir justicia en el partido entre la Selección Colombia contra Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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El francés Clement Turpin, de 44 años, fue nombrado como árbitro central y contará con la colaboración de sus compatriotas Nicolas Danos y Bejamin Pages como asistentes 1 y 2, respectivamente.

En funciones de cuarto referí estará el español Alejandro Hernández, mientras que el juez de reserva será José Enrique Naranjo.

Así le ha ido a Clement Turpin en el Mundial

El partido entre la Selección Colombia contra Ghana será el tercero que dirija Clement Turpin en la Copa del Mundo de 2026.

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Turpin ya impartió justicia en el duelo en el que Inglaterra derrotó a Croacia y en triunfo de Paraguay sobre Australia, ambos compromisos por la fase de grupos.

Árbitros para el Colombia Vs Ghana

Clement Turpin

Nicolas Danos

Bejamin Pages

Alejandro Hernández

José Enrique Naranjo

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El partido entre la Selección Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputará este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano, en el estadio de Kansas City.

Todas las emociones del compromiso se podrán VER EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 6:00 de la tarde.

También se contará con transmisión EN VIVO por el canal de YouTube del Canal RCN y seguimiento ONLINE de DeportesRCN.com.