Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este jueves 2 de julio

La actividad del Mundial 2026 no se detiene y este jueves 2 de julio continuará la disputa de los dieciseisavos de final, una fase inédita en este certamen, la cual se tuvo que realizar debido a que pasó de 32 a 48 selecciones participantes. Durante la jornada se disputarán tres compromisos que definirán a otros tres clasificados para los octavos de final.

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Tras la fase de grupos, el margen de error es mínimo para los equipos que siguen en competencia. Llegó la primera instancia de eliminación directa, por lo que un triunfo significará seguir soñando con el título, mientras que una derrota pondrá fin al camino mundialista.

Partidos y horarios - jueves 2 de julio - Mundial 2026

El primer encuentro del día enfrentará a España y Austria. El compromiso se jugará en Los Ángeles desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y los aficionados podrán seguirlo por la señal principal del Canal RCN, además del canal oficial de YouTube, la aplicación del Canal RCN y el cubrimiento especial de DeportesRCN.com.

Más adelante será el turno para uno de los duelos más llamativos de esta fase. Portugal se medirá ante Croacia a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en Toronto, en un partido que también contará con transmisión por la señal principal del Canal RCN, el canal de YouTube, la aplicación del Canal RCN y toda la cobertura minuto a minuto de DeportesRCN.com.

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La jornada finalizará con el enfrentamiento entre Suiza y Argelia, programado para las 10:00 p. m. (hora de Colombia) en Vancouver. Este compromiso será transmitido por DSports y también tendrá un completo seguimiento a través de DeportesRCN.com, con toda la información, las principales acciones y las reacciones de los protagonistas.

Con estos tres partidos quedarán definidos otros tres clasificados para los octavos de final del Mundial 2026.

Cabe recordar que los horarios anteriormente mencionados corresponden a Colombia. Asimismo, los dieciseisavos de final se extenderán hasta el próximo viernes 3 de julio, cuando se disputen los últimos encuentros de esta ronda.

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Una vez finalice esta fase, el sábado comenzarán oficialmente los octavos de final, donde las 16 mejores selecciones del torneo buscarán un lugar entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

Deportes RCN cubre la Copa del Mundo 2026

Como ha ocurrido desde el inicio del Mundial 2026, DeportesRCN.com continuará llevando un cubrimiento especial de cada jornada con las previas, el minuto a minuto, los goles, los resultados, las declaraciones y todas las incidencias del campeonato para mantener informados a los aficionados sobre el desarrollo de la cita orbital.