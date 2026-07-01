¿Cómo VER EN VIVO Inglaterra vs RD Congo por la Copa del Mundo 2026?

Con gran velocidad el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México avanza a paso fuerte. Ya en los dieciseisavos de final se van armando los cuadros ideales para pensar en llegar a la definición del título con una Selección Colombia que sigue en busca de ese anhelo.

Sin embargo, antes de ver el partido entre Colombia vs Ghana se jugará un vibrante duelo entre el líder del Grupo L contra el tercero del K. Inglaterra se adueñó de la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que la República Democrática del Congo quedó en la tercera plaza en su zona.

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Por primera vez en la historia, República Democrática del Congo tendrá ese privilegio de estar jugando la segunda instancia de la Copa del Mundo después de su participación en el Mundial de Alemania en 1974 en Alemania. Los congoleños quieren dar la sorpresa y eliminar a una de las candidatas al título.

¿CÓMO LLEGAN INGLATERRA Y REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO PARA DIECISEISAVOS DE FINAL?

El miércoles 1 de julio se enfrentarán Inglaterra y la República Democrática del Congo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Los congoleños regresan a suelo estadounidense en donde igualaron en la primera fecha contra Portugal en Houston.

Congo se quedó en Atlanta para preparar los dieciseisavos de final, pues, fue en esta misma ciudad en donde sacaron la primera victoria de la historia de los Mundiales con un contundente 3-1 frente a Uzbekistán. Con esa experiencia, seguramente estarán listos para dar otro golpetazo. Ya demostraron que pueden jugar de igual a igual con los grandes.

Por su parte, Inglaterra tuvo que medirse con Croacia en un duelo en el que ganaron 4-2 gracias a una tarde inspirada de Harry Kane con dos goles. Además del ‘Ciudadano’, Jude Bellingham y Marcus Rashford también anotaron.

Inglaterra ya sabe lo que es enfrentar a selecciones africanas, pues en la fase de grupos tuvieron que medirse con Ghana en un encuentro en el que los ghaneses le pusieron las cosas muy incómodas a los dirigidos por Thomas Tuchel con una igualdad sin goles.

CANAL RCN TRANSMITE INGLATERRA VS REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Los aficionados podrán seguir este compromiso por la señal principal de Canal RCN y también a través del canal oficial de YouTube de Canal RCN. Además, DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto con todas las incidencias, videos, goles y reacciones.

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A partir de las 11:00 de la tarde arrancará el partido en el Mercedez Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Inglaterra y República Democrática del Congo se verán las caras y todo se podrá ver por el Canal RCN.