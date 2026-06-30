Mackalister Silva terminó oficialmente contrato con Millonarios

Otro dolor de cabeza llegó para Millonarios en medio del mercado de fichajes y esta vez el protagonista es Mackalister Silva, el eterno capitán y referente que termina de manera oficial su vínculo contractual con el cuadro 'embajador' el 30 de junio.

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Millonarios ya se encuentra trabajando en su pretemporada con algunos cambios en la plantilla de jugadores, en donde ahora podría llegar a entrar el de Mackalister Silva, de quien se desconoce su futuro, aunque fue una pieza importante para Fabián Bustos durante el cierre del semestre de apertura.

Mackalister Silva terminó contrato con Millonarios y no ha sido renovado

El mediocampista bogotano ha sido una de las piezas estelares en Millonarios desde hace más de 10 años cuando llegó al club desde Deportes Tolima.

Mackalister siempre portó con orgullo la camiseta del conjunto 'embajador' y cuando su respectivo momento llegó también lo hizo con la cinta de capitán.

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Sin embargo, 'Macka' ya alcanzó una edad bastante avanzada para un futbolista profesional, 39 años, lo cual hizo cuestionarse a las directivas del club y fue la razón por la que su contrato solamente fue hasta el 30 de junio de 2026.

Por el momento se desconoce si hay un interés de renovación, pero podría llegar a pasar, al menos para el cierre del la temporada, ya que el rendimiento de Mackalister no fue del todo irregular, Bustos lo utilizó en distintas ocasiones y se encargó de darle orden al equipo desde el mediocampo a nivel nacional e internacional.

¿Cómo le fue a Mackalister Silva en Millonarios?

El camino del "eterno capitán" de Millonarios comenzó desde hace más de 10 años, justo en el inicio de la temporada 2025 tras brillar con la camiseta de Deportes Tolima.

Desde su llegada a la ciudad de Bogotá para representar al 'embajador' consiguió afianzarse en la titular y en el corazón de los hinchas, lo que le permitió alcanzar la suma de 463 partidos, más de 30.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales sumó 63 goles, 65 asistencias y 5 títulos, dos ligas, dos Superliga y una copa.

Daniel Ruiz volverá a Millonarios

Fabián Bustos ya confirmó que no quería continuar con Nicolás Giraldo, Jorge Cabezas Hurtado, Diego Novoa y el equipo confirmó de manera oficial sus respectivas salidas.

Ahora se deben empezar a completar los cupos que están quedando libres y uno de los privilegiados sería Daniel Ruiz, el mediocampista de 24 años que terminó con su respectivo contrato de préstamo en el CSKA Moscú de Rusia y volvería a Millonarios.