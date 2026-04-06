Millonarios está listo para su debut en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 visitando este martes 7 de abril al Club Deportivo O'Higgins en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

El equipo 'embajador' disputará este instancia del certamen internacional, luego de superar en la fase preliminar a Atlético Nacional en condición de visita.

Lea también Millonarios tomó decisión con Falcao para el debut en Copa Sudamericana

¿Cómo ver EN VIVO O'Higgins Vs Millonarios por la Copa Sudamericana?

El partido ente Millonarios contra O'Higgins por la fecha 1 del grupo C en la Copa Conmebol Sudamericana se juega este martes 6 de abril a partir de las 19:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia a través de la señal de ESPN y Disney +.

Lea también Santa Fe recibió una buena noticia para afrontar el clásico vs Millonarios

¿Cómo llega Millonarios al partido contra O'Higgins?

Millonarios visitará a O'Higgins en medio de algunas dudas, teniendo en cuenta los más recientes resultados registrados en la Liga BetPlay.

Y es que los dirigidos por Fabián Bustos empataron 2-2 con Fortaleza y cayeron ante Jaguares 0-1, razón por la que salieron del grupo de los ocho.

Actualmente, los 'embajadores' están en la novena posición con 21 puntos.

Para el partido contra O'Higgins, el entrenador Fabián Bustos reservó a 23 jugadores, entre los que se destaca el regreso del experimentado delantero Radamel Falcao García, quien no juega desde el 14 de febrero por sufrir un problema muscular.

Los demás jugadores que se desplazaron a Chile son los que habitualmente suman minutos en Millonarios, teniendo en cuenta que el zaguero Sergio Mosquera sufrió una lesión que le impedirá jugar en el resto del semestre.