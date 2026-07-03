¿Cómo VER EN VIVO Paraguay vs Francia por octavos de final del Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 comenzará este sábado 4 de julio la disputa de los octavos de final con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Paraguay y Francia se enfrentarán en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.

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Canal RCN transmite Paraguay vs Francia

El compromiso se disputará a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse por la señal principal del Canal RCN, además de su canal oficial de YouTube y la aplicación del Canal RCN. Como ha ocurrido durante todo el Mundial, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial con el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

La selección paraguaya llega motivada luego de protagonizar una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final. La Albirroja eliminó a Alemania en una dramática definición por penaltis, con el arquero Orlando Gill como figura tras atajar dos cobros desde los once pasos.

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Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro tendrá un desafío aún mayor frente a una Francia que ratifica su condición de favorita al título. Los europeos cuentan con una de las ofensivas más poderosas del campeonato y tienen en Kylian Mbappé a uno de los máximos goleadores del Mundial.

El compromiso también tendrá un importante componente histórico. Paraguay buscará revancha de la eliminación sufrida frente a Francia en los octavos de final del Mundial de 1998, cuando un gol de oro de Laurent Blanc acabó con el sueño guaraní en la prórroga.

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El plan de la albirroja volverá a pasar por el orden defensivo y la solidez que mostró frente a Alemania, mientras que Didier Deschamps espera imponer el vértigo ofensivo de un equipo que todavía no ha bajado de los tres goles por partido en esta Copa del Mundo.

¿Cuál será el rival de Francia o Paraguay en cuartos del Mundial?

El vencedor de esta llave continuará su camino hacia el título enfrentando en los cuartos de final al ganador del duelo entre Canadá y Marruecos, partido que abrirá la jornada de este sábado en Houston.