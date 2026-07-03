Julian Nagelsmann dejó de ser el director técnico de la selección de Alemania tras el fracaso en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El anuncio sobre el DT

“Los representantes corporativos y el consejo de supervisión de DFB GmbH & Co. KG acordaron hoy por unanimidad, a propuesta del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, rescindir la relación contractual con el entrenador principal Julian Nagelsmann con efecto inmediato”, dijo la federación alemana.



“Julian Nagelsmann ya había solicitado a la dirección de la federación, en una conversación confidencial mantenida el día anterior, ser relevado de sus funciones tras la decepcionante actuación de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México. Esta petición ha sido ahora aprobada por los representantes de la entidad y el consejo de supervisión”, añadió.

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El reemplazo de Julian

La noticia de la salida del estratega se ha hecho viral, como era de esperarse, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.



Y tras conocerse esto, de manera inmediata, empezó a sonar el nombre del director técnico que llegaría para tomar las riendas de la selección de Alemania. Se trata de Jürgen Norbert Klopp.

¿Klopp firma con Alemania?

“Jurgen Klopp se convertirá en el entrenador de Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann. La DFB confirma que Klopp está interesado. Su contrato con Red Bull permite una salida”, dijo sobre el tema Ben Jacobs, a través de su cuenta oficial de X.

Los próximos días serán más que claves para conocer si Jürgen Norbert Klopp, que estuvo en Liverpool de la Premier League, firmará contrato con el combinado teutón. Muchos hinchas esperan que el asunto se concrete.