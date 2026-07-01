¿Cómo VER EN VIVO Portugal vs Croacia por la Copa del Mundo 2026?

La Copa del Mundo 2026 tendrá este jueves 2 de julio uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final. Portugal y Croacia se enfrentarán en el BMO Field de Toronto por un lugar en los octavos de final, en un duelo que también marcará el posible adiós mundialista de dos de las mayores leyendas del fútbol actual: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

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Canal RCN transmite Portugal vs Croacia

El compromiso está programado para las 6:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que en Toronto el balón rodará desde las 7:00 p. m. (hora local). Los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro por la señal principal del Canal RCN, además del canal oficial de YouTube, la aplicación del Canal RCN y el cubrimiento especial de DeportesRCN.com, que llevará el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias del compromiso.

Más allá del boleto a los octavos de final, el partido tendrá un ingrediente especial. Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Luka Modrić, de 40, se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo con ambos superando las cuatro décadas de edad, una muestra de la longevidad de dos futbolistas que marcaron una época y que compartieron vestuario durante varias temporadas en el Real Madrid.

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Portugal llega a esta instancia con algunas dudas en su rendimiento. Aunque Cristiano se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo gracias a su doblete frente a Uzbekistán, el seleccionado luso no pudo superar posteriormente a la República Democrática del Congo ni a Colombia, resultados que lo obligaron a transitar por un sector más exigente del cuadro.

Pese a las críticas sobre el nivel del capitán portugués, el técnico Roberto Martínez ha mantenido plena confianza en el experimentado delantero. El seleccionador español aseguró que Cristiano está en condiciones de disputar los 90 minutos y todo apunta a que volverá a liderar el ataque luso en este compromiso definitivo.

En la otra orilla aparece una Croacia que también deposita buena parte de sus esperanzas en Luka Modrić. El mediocampista dejó atrás un complicado debut frente a Inglaterra y fue determinante en la recuperación de su selección, primero en el triunfo sobre Panamá y luego con una asistencia frente a Ghana para conducir a los balcánicos hasta los dieciseisavos de final.

El ganador de este compromiso avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor de la llave entre España y Austria. Para el equipo que resulte derrotado, en cambio, el Mundial 2026 llegará a su fin y, muy probablemente, también se cerrará el último capítulo mundialista de Cristiano Ronaldo o Luka Modrić.