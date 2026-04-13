No es por lesión: CAV reveló la razón por la que James está 'borrado' en Minnesota

James Rodríguez sigue siendo el centro de atención en el mundo del fútbol, ya que a menos de 60 días para comenzar con la cita mundialista, no se ha podido acoplar a Minnesota y no ha tenido la cantidad de minutos que se esperaban y que son requeridos para llegar a formar parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo.

El capitán de la 'tricolor' volvió a sumar minutos como titular bajo el mando del estratega argentino que comanda la Selección de Colombia, pero tras su regreso a la MLS para jugar con Minnesota, no habría podido sumar minutos aún, en primera instancia por problemas de salud, pero luego se habría dado a conocer una inesperada razón que vincula al 10 con el director técnico.

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Técnico de Minnesota no habría pedido a James Rodríguez

La falta de minutos dentro del terreno de juego para James le jugó en contra en cuanto a su salud, ya que llegó a Minnesota con un grave caso de deshidratación y ello le costó que sumara minutos contra Los Ángeles Galaxy.

El estratega de Minnesota, Cameron Knowles, habló con respecto a James Rodríguez y el caso que preocupa a todo el mundo sobre su estado de salud. El volante llegó con un caso de deshidratación severa que lo mantuvo hospitalizado algunos días y por fuera de la convocatoria de Minnesota para el duelo ante LA Galaxy, pero el entrenador neozelandés dio un parte médico alentador.

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Se vio nuevamente al '10' entrenando con el resto de sus compañeros con el pasar de los días, se empezó a poner en forma, pero cuando llegó el momento de volver a la acción y sumar minutos en la MLS en el duelo contra San Diego FC, no formó parte ni siquiera de la convocatoria.

Estas reiteradas ausencias y falta de minutos aunque esté convocado estarían encaminando la situación de James con el club a un tema extradeportivo, tal como lo habría dado a conocer Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, quien confirmó que le llegó cierta información con respecto a que el volante no estaba en los planes del técnico, razón por la cual no está jugando.

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¿Hasta cuándo tiene contrato James con Minnesota?

James llegó finalmente al fútbol de Estados Unidos para jugar con la camiseta de Minnesota y ya ha tenido la oportunidad de estar en dos partidos, sumando 39 minutos dentro del terreno de juego. Por ahora su rendimiento no ha sido excepcional, pero todavía tiene un par de meses para destacar, ya que su contrato va hasta junio del presente año.

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Próximo partido de James con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que James podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.