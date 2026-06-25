¿Cómo VER EN VIVO Uruguay vs España por la Copa del Mundo?

Uruguay y España protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara y comenzará a las 7:00 p. m. (hora colombiana).

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Canal RCN transmite Uruguay vs España

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la señal principal de Canal RCN y del canal de YouTube de Canal RCN. Además, La FM llevará la transmisión radial, mientras que todas las novedades del partido y de la Copa del Mundo estarán disponibles en DeportesRCN.com.

Uruguay - España EN VIVO

La selección española llega como líder del grupo H con cuatro puntos y con un panorama favorable para avanzar a los dieciseisavos de final. La Roja viene de golear a Arabia Saudita y mantiene una impresionante racha de 33 partidos sin perder en el tiempo reglamentario.

Por su parte, Uruguay afronta el compromiso con la obligación de conseguir una victoria. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa suma dos puntos tras empatar en sus dos presentaciones y necesita un triunfo para evitar depender de otros resultados.

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La Celeste intentará apoyarse en figuras como Federico Valverde, Agustín Canobbio y Darwin Núñez, quien podría aparecer desde el inicio en busca de darle más peso ofensivo al conjunto sudamericano.

Del lado español, una de las principales atracciones será nuevamente Lamine Yamal. La joven estrella ya marcó su primer gol en una Copa del Mundo y sigue ganando protagonismo dentro del esquema de Luis de la Fuente.

El historial también favorece a España. Uruguay nunca ha podido derrotar a la Roja, selección con la que registra cinco empates y cinco derrotas desde aquel recordado 2-2 en el Mundial de Brasil 1950.

Con el liderato del grupo H en juego y la clasificación todavía abierta para varios equipos, el duelo en Guadalajara promete emociones de principio a fin entre dos selecciones históricas del fútbol mundial.