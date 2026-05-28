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Copa Libertadores

VIDEO: Con este gol Santa Fe venció a Peñarol por Copa Libertadores

El equipo cardenal quedó eliminado en semis de la liga colombiana.
Carlos Cañas
Santa Fe por Copa.
Santa Fe por Copa. // @SantaFe

Por la sexta y última jornada del grupo E de la Copa Libertadores de América, Independiente Santa Fe de Bogotá se enfrenta en condición de visitante con Peñarol de Uruguay.

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Gol tempranero

El compromiso se lleva a cabo en el estadio Campeón del Siglo, que cuenta con una buena cantidad de aficionados. En la antesala se esperaba un encuentro entretenido de inicio a fin.

Y bien, el cotejo comenzó de esta manera, esto porque apenas al minuto 12 del primer tiempo, el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto abrió el marcador. Después de una gran jugada, Alexis Zapata mandó la esférica al fondo de la red.

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Primer tiempo: 0-1

Después del tanto, ambos clubes intentaron marcar. Independiente Santa Fe iba por el segundo y Peñarol hacía todo lo posible por marcar el empate. Sin embargo, ninguno pudo convertir; la etapa inicial acabó 1 a 0.

El otro compromiso correspondiente a este grupo, el Platense de Argentina vs. Corinthians de Brasil, también terminó por la mínima diferencia. Los argentinos se llevaron al descanso la diferencia.

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Resultado de ambos partidos

En el Peñarol vs. Santa Fe, en la etapa complementaria, las cosas se mantuvieron de la misma manera, a pesar de que los dos equipos tuvieron claras oportunidades de convertir.

Por la mínima diferencia ganó Independiente Santa Fe de Bogotá y quedó con 8 puntos. Como Platense de Argentina ganó 2 a 0 y llegó a 10 unidades, el conjunto colombiano no avanza a octavos, sino al repechaje de la Copa Sudamericana.

Para que Santa Fe pudiera clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, además de ganar su partido, tenía que esperar que Platense fracasara ante Corinthians, lo cual no sucedió.

En esta nota

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