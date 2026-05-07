Confirmada la final de la Conference League: sede y fecha oficiales

La gran final de la UEFA Conference League 2026 ya tiene escenario confirmado y promete convertirse en uno de los eventos futbolísticos más importantes del cierre de temporada en Europa. El partido decisivo del torneo se disputará el próximo 27 de mayo de 2026 en el Leipzig Stadium de la ciudad de Leipzig, en Alemania.

El estadio, conocido también como Red Bull Arena, será la sede de la quinta final en la historia de la competición organizada por la UEFA. El recinto alemán cuenta con capacidad cercana a los 47.000 espectadores que apoyarán a Crystal Palace y al Rayo Vallecano.

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Crystal Palace y Rayo Vallecano son finalistas de la Conference League

La final enfrentará al Crystal Palace de Inglaterra y al Rayo Vallecano de España, dos equipos que sorprendieron durante toda la competición y que ahora sueñan con levantar el primer título internacional de su historia.

Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el campo de juego, aseguró su clasificación tras eliminar al Shakhtar Donetsk con un marcador global de 5-2 en semifinales, mientras que Rayo Vallecano dejó en el camino al Estrasburgo por un global de 2-0 para instalarse en la definición.

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La UEFA confirmó además que el encuentro se jugará a las 9:00 p. m. hora local de Alemania, lo que corresponde a las 2:00 p. m. en Colombia.

La Conference League continúa consolidándose como una competición que brinda protagonismo a clubes emergentes del continente. La final de Leipzig reunirá a dos instituciones que han superado todas las expectativas y que ahora tendrán la oportunidad de escribir una página inolvidable en la historia del fútbol europeo.

¿Cuándo es y dónde se juega la final de la Europa League 2025-26?

De esta manera, la gran final de la Europa League enfrentará a Aston Villa y Friburgo, dos equipos que supieron reaccionar en sus respectivas series semifinales para quedarse con el boleto a Estambul.

El partido definitivo del certamen está programado para el miércoles 20 de mayo en el Beşiktaş Park, escenario que recibirá uno de los compromisos más importantes de la temporada en el fútbol europeo.